Hubble de la NASA aperçoit une "soucoupe volante", mais pas du genre extraterrestre – .

Si les films de science-fiction nous ont appris une chose, c'est que lorsque les extraterrestres découvriront finalement notre planète, ils arriveront dans des disques volants qui semblent défier la gravité. Ces mythiques "soucoupes volantes" sont un trope de science-fiction bien usé, mais le fidèle télescope spatial Hubble de la NASA vient de repérer sa propre soucoupe volante, seule celle-ci est beaucoup plus grande que tout ce que nous voudrions voir visiter la Terre.

L'image que vous voyez ci-dessus, qui a été capturée par Hubble, montre une galaxie connue sous le nom de IC 2051. Comme l'explique la NASA dans un nouveau billet de blog, la galaxie est située dans la constellation Mensa et à environ 85 millions d'années-lumière de la Terre.

La galaxie est immense, étirant ses longs bras dans l'espace, mais c'est le centre même de la galaxie dans l'image ci-dessus qui nous rappelle le plus une "soucoupe volante".

La NASA explique:

Cette galaxie a été observée pour une étude de Hubble sur les renflements galactiques, les régions centrales rondes lumineuses des galaxies spirales. Les galaxies spirales comme IC 2051 ont un peu la forme de soucoupes volantes vues de côté; ils comprennent un disque mince et plat, avec un renflement volumineux d'étoiles au centre qui s'étend au-dessus et en dessous du disque. On pense que ces renflements jouent un rôle clé dans l'évolution des galaxies et influencent la croissance des trous noirs supermassifs cachés au centre de la plupart des spirales.

Ce sont des observations comme celle-ci qui peuvent en apprendre beaucoup aux astronomes sur la façon dont les autres galaxies grandissent et meurent. Notre compréhension des types de galaxies qui existent dans l'univers n'est pas aussi robuste que nous pourrions le croire, et il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Repérer et classer différents types de galaxies peut nous aider à en savoir plus à leur sujet tout en révélant des choses sur notre propre maison, la Voie lactée.

Source de l'image: ESA / Hubble & NASA, P. Erwin et al.

