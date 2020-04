Hubble regarde une exoplanète présumée disparaître – .

Il y a plus d’une décennie, Fomalhaut b était considérée comme l’une des premières exoplanètes à être directement imagée – mais maintenant elle a disparu, et les scientifiques soupçonnent qu’il ne s’agissait en fait que d’un énorme nuage de poussière créé par un écrasement cosmique.

L’acte de disparition dans le système stellaire de Fomalhaut, à 25 années-lumière de la constellation sud Piscis Austrinus, a été relaté par le télescope spatial Hubble entre 2004 et 2014. En 2004, l’objet connu sous le nom de Fomalhaut b était une tache lumineuse dans le disque poussiéreux entourant l’étoile, mais en 2014, sa luminosité était tombée en dessous de la limite d’observation de Hubble.

Pendant un certain temps, les scientifiques ont qualifié Fomalhaut b de plaisanterie à moitié comme une «planète zombie» car ils s’attendaient à ce qu’elle sorte de la tombe. Mais aujourd’hui, dans les Actes de l’Académie nationale des sciences, les astronomes déclarent que Fomalhaut b est vraiment très sincèrement mort.

Ils disent que la meilleure explication des observations de Hubble commence par une collision entre deux planétésimaux de 125 milles de large. Le résultat serait un nuage de poussière en expansion qui s’est finalement élargi pour couvrir la taille de l’orbite de la Terre autour du soleil – et s’estompa en même temps. “Il s’agit d’un plan sur la façon dont les planètes se détruisent les unes les autres”, a déclaré aujourd’hui George Rieke de l’Université de l’Arizona dans un communiqué de presse.

Rieke et Andras Gaspar de l’Observatoire Steward de l’Université d’Arizona sont co-auteurs de l’étude PNAS, intitulée «De nouvelles données et modélisation sur la TVH révèlent une collision planétésimale massive autour de Fomalhaut».