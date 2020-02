Huit ans de NordVPN appelle à un cadeau – ne manquez pas cette offre VPN ace

Pour ses huit ans, NordVPN est entré dans l’esprit de la fête et a décidé de donner un cadeau parmi une sélection assez impressionnante!

Fondamentalement, si vous vous abonnez à Plan triennal de NordVPN, vous obtiendrez GRATUITEMENT un mois, un an, deux ans ou trois ans!

Et bien que vous ne puissiez en obtenir qu’un, et en fin de compte, c’est à votre chance – comment serait-il possible d’avoir tous vos besoins VPN triés pendant 36 mois sans frais supplémentaires?

La seule chose à retenir avec cet accord est que vous paieriez le montant total pour les trois années à l’avance.

Et bien que 125,64 $ / 96,74 £ puissent sembler un montant lourd à payer d’avance, n’oubliez pas que cela signifie que toute votre cybersécurité VPN et en passant le contenu géo-restreint est triée pour les 36 prochains mois. De plus, cela ne coûte que 3,49 $ / 2,68 £ par mois!

Besoin de plus d’informations ou de quelques questions? Continuez à faire défiler car nous avons ce formidable accord VPN présenté pour vous.

Vous ne savez pas si Nord est le VPN pour vous? Consultez notre meilleur guide VPN.

En savoir plus sur cette offre VPN exceptionnelle:

NordVPN est-il un bon fournisseur de VPN?

En un mot – oui! Nous le classons dans notre top 10, ce qui, compte tenu de tous les tests approfondis et des analyses que nous faisons sur les services VPN, est une position assez intéressante.

Si vous êtes préoccupé par la confidentialité, NordVPN a une politique de journalisation zéro très stricte, ce qui signifie que votre confidentialité est sécurisée et non seulement débloque Netflix mais aussi BBC iPlayer. Il bénéficie également d’un support client très rapide afin que toutes vos requêtes puissent être résolues instantanément, un kill switch efficace (idéal pour toute personne concernée par la sécurité).

Ensuite, il y a le bonus supplémentaire du prix – NordVPN est l’un des fournisseurs de VPN les moins chers, surtout maintenant avec cette offre VPN d’hiver. De plus, vous pouvez avoir jusqu’à six connexions simultanées sur un seul compte, ce qui est parfait pour quiconque essaie d’économiser.

Mais il convient de noter qu’en octobre, NordVPN a révélé qu’il avait subi un piratage qui avait violé ses informations d’identification de cybersécurité. Cependant, il a pris des mesures importantes pour corriger cela, c’est pourquoi nous le classons toujours si haut et sommes confiants de recommander son service. Si vous souhaitez plus d’informations à ce sujet, continuez à faire défiler vers le bas.

Vous voulez toujours en savoir plus? Notre examen approfondi de NordVPN va dans tous les coins et recoins.

Qu’est-ce que la violation NordVPN?

En octobre 2019, NordVPN a annoncé que le fournisseur avait subi un piratage qui portait atteinte à sa sécurité. Ce hack remonte à 2018, et a plutôt secoué le secteur quand il est apparu. Lors de son dévoilement, NordVPN a annoncé qu’il prenait des mesures claires pour resserrer les choses, notamment en travaillant avec le cabinet de conseil en cybersécurité VerSprite et en effectuant un audit de sécurité indépendant tiers à grande échelle l’année prochaine.

Si vous souhaitez plus d’informations sur ce hack, assurez-vous de consulter notre actualité sur les violations de données NordVPN. Et si la cybersécurité est votre principale raison d’obtenir un VPN, pourquoi ne pas lire notre guide du fournisseur de VPN le plus sécurisé.

