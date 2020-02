Hulu aura des parasites exclusifs, où pouvons-nous la voir?

Hulu, le service de streaming, se fera avec l’exclusivité du film Parasites, film gagnant du Oscars 2020. Ils l’auront dans leur catalogue 8 avril Grâce à un accord qu’ils ont avec leur producteur, Neon.

Hulu est un service de streaming, comme Netflix ou HBO, qui compte 25 millions d’abonnés aux États-Unis. Bien que ce service ne soit pas encore disponible en Espagne, nous pouvons profiter de certaines de ses séries, comme le célèbre Tale of the Maid qui est diffusé sur HBO. Pour le moment, il n’y a pas de date ou de plan que vous pouvez voir quand ce service arrivera dans notre pays, pas même en Europe, mais cela ne signifie pas que nous pouvons déjà voir des parasites sur certaines des plateformes dont nous disposons.

Les parasites peuvent être vus dans:

Filmin pour 3,95 €

Movistar + pour 4,99 €

YouTube pour 3,99 €

Mais il est également toujours disponible sur les panneaux d’affichage dans de nombreux cinémas.

–

Parasites raconte l’histoire désagréable de la famille Kim qui, sans travail, a du mal à rester à flot. Tout change pour eux lorsqu’ils rencontrent le parc, une famille riche qui profitera du Kim en commençant à travailler pour eux après avoir recommandé à l’un de leurs enfants d’enseigner l’anglais. Cela formera une relation symbiotique dans laquelle le Kim offrira les services du parc sans ceux qui ne sont pas en mesure de vivre, tandis que les parcs permettront au Kim de pouvoir rester financièrement. Cependant, rien n’est si simple, et ce qui semblait commencer comme une histoire simple affectera tous les personnages sans retour, et cette relation sera en danger lorsqu’un incident inattendu menace de mettre fin au nouveau style de vie de la famille Kim. Film réalisé par Bong Joon-ho (‘Mother’, ‘The Host’, ‘Okja’) et avec Song Kang-ho (‘The Empire of Shadows’), Lee Sun-kyun (‘Night and Day’), Choi Woo-shik («Okja», «Train to Busan»).