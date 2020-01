Hulu Boss partage la mise à jour Helstrom de Marvel: préparez-vous à l’horreur de la bande dessinée

Il a été annoncé pour la première fois en mai dernier que Hulu développait une émission de télévision en direct sur le personnage de Marvel Comics Daimon Helstrom. Bien qu’une date de sortie n’ait pas été annoncée, Hulu est venu à la tournée de presse d’hiver de TCA avec un peu de mise à jour sur le déroulement de la production de la série.

“Nous sommes en production sur Helstrom. J’ai aussi vu les quatre premiers épisodes [as the animated M.O.D.O.K.]”, A révélé Craig Erwich, vice-président directeur des originaux de Hulu.” Je suis vraiment excité à ce sujet. Et c’est définitivement un coin différent de l’univers Marvel en termes d’horreur. “

C’est vrai, Helstrom est une émission de télévision d’horreur se déroulant dans l’univers Marvel. Eh bien, installez-vous dans l’un d’eux. On ne sait toujours pas si cela ou l’un des autres projets Marvel de Hulu se situe dans l’univers cinématographique Marvel ou non. La série suit les frères et sœurs Damon (Tom Austen) et Ana Helstrom (Sydney Lemmon), les enfants d’un présumé tueur en série qui tentent de débarrasser le monde des démons et autres horreurs surnaturelles. Elizabeth Marvel, ancienne patrie, incarne Victoria Helstrom, la mère des frères et sœurs qui a récemment effectué un séjour de deux décennies dans un établissement psychiatrique.

“C’est une vision vraiment unique d’un spectacle d’horreur qui a une situation familiale très unique au centre”, a poursuivi Erwich. Il reste à voir exactement à quel point Helstrom sera effrayant et graphique. Compte tenu du sujet, cependant, il y a beaucoup de place pour se plonger dans un coin vraiment sombre de l’univers Marvel.

Quant à savoir quand les téléspectateurs pourront le voir, Erwich n’était pas encore prêt à le dire. Cependant, il a déclaré que le service de streaming annoncerait très bientôt les dates de première de ce projet, ainsi que M.O.D.O.K.

