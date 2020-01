Hulu déployant des boutons J’aime / Je n’aime pas pour améliorer les recommandations (mise à jour: disponible)

La plupart des services vidéo (Netflix, YouTube, etc.) proposent des boutons J’aime et Je n’aime pas, principalement pour entraîner les algorithmes magiques sur ce que vous aimez regarder. Hulu a toujours manqué de cette fonctionnalité, ne donnant aux téléspectateurs qu’un bouton pour arrêter de recommander un certain spectacle. Cela change enfin, car les boutons J’aime / N’aime pas se déploient désormais sur toutes les plateformes, y compris Android.

Vous savez probablement à quoi ressemblent les boutons Like et Dislike, mais Hulu a fourni une représentation visuelle au cas où.

Les boutons n’apparaissent pas encore sur mon téléphone (même si je suis sur la chaîne bêta), mais une fois qu’ils sont déployés pour tout le monde, ils devraient considérablement améliorer le moteur de recommandation de Hulu. Sur une note quelque peu liée, la société a également déclaré que la fonctionnalité de recherche de Hulu devrait s’améliorer au cours des prochains mois.

Une nouvelle version de l’application Hulu a frappé le Play Store ce matin, avec son changelog promettant l’arrivée des fonctionnalités Like et Dislike. Nous avions presque oublié la fonctionnalité après son annonce l’automne dernier, mais apparemment, un peu de patience est tout ce dont nous avions besoin pour qu’elle fasse enfin son apparition.

Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur ces boutons J’aime et N’aime pas pour les différents contenus de Hulu, et au fil du temps, le service devrait s’améliorer à recommander des choses que vous apprécierez.