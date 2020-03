Humble Bundle avec de super jeux Capcom à partir d’un euro

Humble Bundle a publié un pack avec des jeux Capcom et des DLC qui recueille certains des titres les plus importants de la société japonaise, et l’a divisé sur trois niveaux différents afin que nous puissions tous en profiter, quel que soit le budget dont nous disposons.

Il vous reste un euro? Eh bien, obtenez le niveau de base, qui comprend Strider, Mega Man Legacy Collection, Resident Evil Revelations 2 – Episode 1: Penal Colony et Resident Evil 2 Remake – Toutes les récompenses en jeu se débloquent.

Pouvez-vous dépenser un peu plus? Eh bien pour 9,85 euros Vous obtenez, en plus de tout ce qui précède, les jeux Mega Man X Legacy Collection, Resident Evil 0 HD Remaster, Resident Evil Revelations, Resident Evil: Revelations 2 – Saison complète et deux coupons de réduction de 50% lorsque vous achetez Resident Evil 2 Remake et Le diable peut pleurer 5.

Êtes-vous de ceux qui veulent tout? Dans ce cas, le vôtre est le pack Humble complet, qui 18,50 euros Ajouter à tout le contenu précédent Mega Man 11, Collection Street Fighter 30th Anniversary, Dragon’s Dogma: Dark Arisen, Devil May Cry 4 Special Edition, Resident Evil HD Remaster, Dead Rising 4 et 10% de réduction au cours de notre premier mois de Humble choix.

Humble Bundle effectue un travail social important

Obtenir de grands jeux à un bon prix est super, en fait, ces types de packs sont fantastiques pour élargir notre collection faire une dépense minimale, ou pour accumuler des codes que nous pouvons ensuite donner à nos amis ou à nos proches à des moments précis.

Cependant, il ne faut pas oublier que le Humble Bundle réalise un important travail social avec la vente de jeux et ce type de packs. Lorsque nous allons effectuer le paiement, nous pouvons décider combien de notre argent devrait aller aux ONG avec lequel Humble Bundle collabore.

Les ONG avec lesquelles Humble Bundle collabore changent dans les cycles mensuels, mais elles se concentrent normalement sur protection des personnes les plus sans défense et en fournissant ces ressources de base et importantes pour la vie, comme l’eau.

Si vous aviez besoin d’une autre excuse que le prix pour vous faire plaisir et obtenir ce Humble Bundle, vous l’avez déjà, en plus de prendre les meilleurs jeux à un prix avantageux Vous pouvez aider ceux qui en ont le plus besoin.