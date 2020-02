‘Hunters’, les chasseurs nazis d’Amazon Prime Video

Actualités VOD vous apporte les meilleures sorties de la semaine sur Netflix, HBO, Amazon Prime Video … Et Hunters est le clou d’une semaine très, très pauvre en matière de sorties. Continuez à lire et voyez par vous-même.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video prend la position de leader de la section pour la deuxième semaine consécutive, et en l’absence d’un adversaire, Hunters semble être la première la plus frappante pour plusieurs raisons. Sinon, beaucoup de films, quelques séries et plusieurs anime bien connus.

Chasseurs

Dirigé par Al Pacino lui-même dans ce qui est sa première série à ce jour, mais avec un casting choral dont les visages vous ressembleront beaucoup, Chasseurs raconte l’histoire – basée sur des événements prétendument réels – d’un groupe de chasseurs nazis aux États-Unis des années 70. Et c’est que beaucoup s’y sont réfugiés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d’entre eux protégés par l’État lui-même. Les Chasseurs étaient dédiés à cela, pour les traquer et appliquer une vengeance cruelle. La critique approuve.

De nouveaux chapitres:

Entrez dans le catalogue:

Apocalypto

Salle d’assassinat (T1)

Attaque sur les Titans (T1-T2)

Sous la loi de la terreur

Brosse avec danger

Carte transparente Cardcaptor Sakura (T1)

Caïn

Contre le temps (T1)

Créatures sans défense

De Rome avec amour

Death note (Série complète)

Die Toten Hosen – Tournée 2018

Le Saint-Père Jean XXIII

The Dark Forest (Minisérie)

Le chemin de la liberté

Code de Caïn

Le secret des anges

Le sexe des anges

À quoi pensent les femmes?

Profitez

Spirale (minisérie)

Fragments d’amour

Infiltré dans la mafia (T1-T2)

Injustice (minisérie)

Insoupçonné

JoJo’s Bizarre Adventure (T3)

La disparition d’Alice Creed

L’étranger parfait

Cuir de chaussure

La dernière fois que je me suis tué

Faux sacs à main

Les sanguinaires de M1

Les secrets de Borgo Larici (Minisérie)

Les secrets de la Rocheville Mansion (Minisérie)

Les amoureux

Au-delà du devoir

One Punch Man (T1)

L’automne à New York

Perversion

Coupable présumé (T1)

Psycho Pass (T1)

Sabotage (T1)

Sang, sable et or

Séduction

Sword Art Online (T1)

Peur aveugle

Un cri dans la nuit

Une petite amie très spéciale

Uranya

Netflix

Netflix, une semaine de plus, est encore une fois très triste. Cela ne vaut PAS la peine d’en sortir autant si, à la fin, la majorité sont des ordures. Sauf exceptions, bien sûr, même si dans la tentative de mettre en évidence les points forts, la redondance vaut…

Son dernier souhait

Avec Anne Hathaway, Ben Affleck et Willem Dafoe, Son dernier souhait Ça aurait dû être le grand lancement de la semaine: des acteurs de renom, un thriller à mi-chemin entre le politique et le criminel … Mais la critique l’écrase à des niveaux inattendus, donc … Vous verrez.

Gentefied

Une meilleure apparence et une meilleure réception Gentefied, une nouvelle série d’humour à cheval entre la dénonciation sociale et le soflama multitode dans lequel «les cousins ​​Morales poursuivent leurs rêves et s’efforcent de maintenir à flot la taqueria de leur grand-père dans un quartier de Los Angeles de plus en plus ennuyeux».

Contenu plus exclusif:

Les bébés (T1). «Dans cette série documentaire, les dernières avancées scientifiques nous permettent de montrer en détail comment les bébés découvrent la vie dès leur première année.»

L’univers en expansion d’Ashley García (T1). «Après s’être installée à l’autre bout du pays pour se consacrer à la robotique, Ashley Garcia, 15 ans, entre dans l’univers inconnu de l’adolescence.»

École des chiots (T1). «Ouah! Les poilus vivent des aventures incroyables dans cette série sur une école extraordinaire pour les chiots les plus mignons, adorables et curieux. »

Glitch Techs (T1). “Deux adolescents travaillent dans une boutique de jeux pour couvrir leur véritable mission: chasser des monstres de jeux vidéo qui sont apparus dans le monde réel.”

Porte 7 (T1). «Une femme déterminée s’efforce de libérer un club de football argentin de l’environnement violent et corrompu qui entoure ses fans fanatiques.»

Spectros (T1). «Certains adolescents sont impliqués dans une bataille surnaturelle lorsque des esprits vengeurs se réveillent dans le quartier Liberdade de São Paulo.»

The Chef Show (S3) «Le scénariste, réalisateur et amoureux de la bonne nourriture Jon Favreau et le chef Roy Choi explorent la nourriture dans et hors de la cuisine avec des chefs renommés et des amis célèbres.»

Yeh Ballet. «À Bombay, un professeur de ballet particulier découvre deux garçons talentueux mais de classe inférieure qui doivent lutter contre l’intolérance pour réaliser leurs rêves.»

Entrez dans le catalogue:

Azali

Dinotrux: suralimenté (T3)

Fuite d’Alcatraz

La légende des héros de la galaxie: la nouvelle thèse (T1)

Mission: Fallout impossible

Chase à la limite

Pucca: Recette d’amour (T1)

HBO

HBO revervore une semaine de plus et quelques premières mineures la seule chose qu’il a à offrir, indépendamment des nouveaux chapitres de sa série diffusée.

Nous sommes le rêve: histoires d’Oakland et de Martin Luther King

L’original de cette semaine sur HBO est Nous sommes le rêve: histoires d’Oakland et de Martin Luther King, un documentaire sur la dernière édition du MLK Annual Public Speaking Festival, où les élèves des écoles du quartier doivent publier des discours qui relient l’héritage de Martin Luther King à l’ère actuelle.

Contenu plus exclusif:

La semaine dernière ce soir avec John Oliver (S7) “Avec sa revue hebdomadaire d’actualités, de politique et d’actualité, John Oliver offre sa perspective de voix unique et distinctive à une série de problèmes sociaux, politiques ou existentiels auxquels sont confrontés les États-Unis et le monde.”

Contre-attaque (S7) «Thriller de haute intensité avec des images actuelles. Les chapitres d’une heure se concentrent sur deux membres d’une organisation antiterroriste secrète appelée Section 20. »

De nouveaux chapitres:

Tous américains (T2)

Avenue 5 (T1)

Batwoman (S1)

Freinez votre enthousiasme (T10)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Le visiteur (T1)

Hanté (T2)

Maintenance élevée (T4)

Katy Keene (S1)

Le grand ami (T2)

Legs (T2)

Manifeste (T2)

McMillion $ (T1)

Stumptown (T1)

Supergirl (S5)

Raconte-moi une histoire (T2)

Entrez dans le catalogue:

Douleur et argent

Sur la plage de Chesil

LazyTown (T1-T2)

Les Pelayos

Activité paranormale: dimension fantôme

Le travail italien

L’anneau

Apple TV +

Apple TV + ce qu’ils accumulent, ce qui est peu et rien de plus.

De nouveaux chapitres:

Visibilité: LGTBI à la télévision (T1).