Hunters saison 2: ce que nous savons

Vous vous demandez s’il y aura une saison 2 des Hunters sur Amazon Prime Video? Pour l’instant, nous ne savons pas, mais les producteurs ont des plans pour les saisons suivantes. La saison 1 de Hunters a atterri sur Amazon Prime le 21 février, et ceux qui ont parcouru les 10 épisodes savent que le final choquant de la saison 1 propose de nombreux épisodes. L’émission n’a cependant pas encore été renouvelée par Amazon. Les spoilers suivent.

Plusieurs intrigues pour la saison 2 de Hunters sont clairement taquinées dans ce dernier épisode. Il est suggéré que les chasseurs titulaires déménageront en Europe, avec huit autres membres clés du personnel nazi à traquer et à tuer. Adolf Hitler, apprend-on, est toujours vivant en Argentine et est finalement le cerveau derrière la tentative de créer un quatrième Reich en Amérique (Le Colonel, quant à lui, le méchant de la saison 1, est l’épouse d’Hitler Eva Braun). Le terrifiant tueur à gages nazi Travis recrute une armée en prison, ce qui ne peut être qu’une mauvaise nouvelle.

Ci-dessous, voici tout ce que nous savons sur la saison 2 de Hunters sur Amazon, y compris son statut de renouvellement et les scénarios possibles pour une autre série d’épisodes.

Hunters saison 2 n’a pas encore été confirmée

Hunters n’a pas encore été officiellement renouvelé pour une deuxième saison par Amazon Prime. Le calendrier d’Amazon pour le renouvellement des émissions est imprévisible: la saison 2 des garçons a été confirmée avant la sortie de la saison 1, par exemple, tandis que l’original d’Amazon The Marvellous Mrs Maisel a été renouvelé pour une quatrième saison six jours après sa diffusion.

Nous mettrons à jour cette page lorsque nous en saurons plus sur les chances de l’émission d’une deuxième saison.

Les créateurs des chasseurs veulent faire cinq saisons du spectacle

Comme le suggère fortement la finale de la saison 1, les créateurs de Hunters ont des plans pour la saison 2 si elle est renouvelée. Dans une interview avec Refinery29, le co-showrunner Nikki Toscano confirme que les personnages pourraient aller en Europe s’il y a une saison 2.

Elle dit également que Joe (Louis Ozawa), qui a été kidnappé par les nazis à la fin de la saison 1, pourrait être armé par eux dans la saison 2 si cela se passe. “Vous verrez beaucoup de recherche d’âme, pour savoir s’il y a une saison 2, pour savoir qui est Joe, ce qui le motive et comment les nazis peuvent l’utiliser comme outil de destruction.”

Le créateur David Weil a déclaré à BI qu’il avait des plans pour cinq ans de l’émission. “J’ai au moins cinq saisons d’idées sur l’endroit où je vois la série, et je connais certainement la fin de la série”, a-t-il déclaré.

Histoires de la saison 2 de Hunters: à quoi s’attendre si le spectacle revient

(Crédit d’image: Amazon Prime)

L’apparition d’Hitler dans la finale de Hunters est comme l’équivalent scandaleux de la série d’une révélation post-générique de Marvel. Nous ne voyons pas le visage d’Hitler en entier, juste la moitié inférieure avec la moustache. Cela suggère que dans Hunters saison 2, ils peuvent soit lancer un acteur de haut niveau en tant qu’Adolf, soit le garder comme méchant en arrière-plan.

La première question à laquelle la saison 2 doit répondre est donc ce qui va arriver à Joe, qui se termine cette année à une table avec Hitler et le colonel (Lena Olin), que nous connaissons maintenant est l’épouse d’Hitler Eva Braun. C’est un sacré cliffhanger.

C’est juste un fil d’intrigue à ramasser, cependant. Nous savons que les chasseurs eux-mêmes, y compris Jonah, sont frappés de chagrin par le fait que l’homme qu’ils connaissaient sous le nom de Meyer Offerman (Al Pacino) était secrètement le chirurgien nazi The Wolf, et se dirigent vers l’Europe dans leur poursuite de la menace nazie. Nous ne sommes pas non plus totalement clairs sur les motivations de la sœur sœur Harriet (Kate Mulvany), qui complote quelque chose avec une tierce partie encore inconnue.

L’agent Millie Morris (Jerrika Hinton), quant à lui, a été approché par une membre du Congrès pour rejoindre un groupe de travail plus légitime pour dénicher les nazis cachés en Amérique.

Le nazi Travis (Greg Austin), toujours terrifiant, a assassiné son avocat juif en prison afin d’attiser un sentiment antisémite parmi les prisonniers, et il a l’intention d’en recruter une armée pendant qu’il est derrière les barreaux. Le compatriote nazi Biff Simpson (Dylan Baker) s’est enfui en Union soviétique, où il transporte de faux documents à intégrer.

Il reste beaucoup de choses à explorer pour la saison 2 de Hunters. Quoi qu’il arrive, bien sûr, Al Pacino ne sera pas de retour pour la deuxième année à moins qu’il ne soit sous forme de flashback: le faux Meyer Offerman est mort.

Une saison de suivi pour les chasseurs a du potentiel

La première saison de Hunters était imparfaite mais divertissante. Avec quelques personnages de trop dans le mix, le large ensemble a un peu contré, et la variation de ton sauvage entre idiot et sérieux signifiait que le spectacle n’allait pas nécessairement être pour tout le monde.

Néanmoins, nous voulons toujours voir où va cette histoire, en particulier après cette révélation ridicule d’Hitler. Hunters semble que Wolfenstein se remplisse complètement dans la saison 2.