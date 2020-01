Hydraloop fournit une solution pour recycler l’eau à la maison

Plusieurs jours se sont déjà écoulés depuis la fin du CES 2020 et l’écho de tous les produits innovants présentés lors de la foire résonne fort sur tout le Web. Tout comme nous avons parlé de la technologie du divertissement, des voitures artificielles intelligentes et de la technologie musicale, non ne pouvait pas parler d’écologie. À cet égard, une proposition intéressante Hydraloop, une entreprise néerlandaise qui s’occupe du recyclage de l’eau.

Ce qu’Hydraloop a proposé au CES 2020

Ce qui a tout d’abord distingué la méthode Hydraloop et qui a conduit l’entreprise à remporter le prix Le meilleur de Innovation pour la durabilité cette année par rapport à celles déjà existantes est l’absence totale de filtres, de produits chimiques ou de membranes au cours du processus et aussi le choix non indifférent de créer un système autonettoyant et épargnez ces tracas aux acheteurs. Il s’agit d’un système qui combine 6 types de technologies de nettoyage différents qui peuvent être connectés au drain de douche et de baignoire, au lave-linge, à la cuisine, pour pouvoir le réutiliser par exemple pour remplir une piscine, pour rincer ou pour irriguer le jardin.

Quant à la douche, cet appareil peut recycler jusqu’à 95% de l’eau utilisée, tandis que pour la machine à laver il atteint 50%. En faisant la moyenne de tous les différents recyclages, Hyraloop peut recycler jusqu’à 85% de l’eau pour un usage domestique quotidienapportant ainsi des économies d’environ 45% par jour, réduire de moitié en un mot aussi les frais de la facture! De plus, le même appareil est conçu pour consommer le moins d’électricité possible, ce qui réduit encore le coût de la vie. Dans une maison avec une famille de 5 personnes, Hydraloop pourrait arriver à une économie d’eau de 75 000 litres par an. L’appareil, qui peut être contrôlé via une application à installer sur le smartphone, n’a pas encore été lancé sur le marché mais le sera bientôt. Bien sûr, actuellement le coût de l’appareil, environ 4000 $ c’est assez élevé, mais si vous pensez à combien d’argent il devrait économiser au cours de l’année, cela pourrait être un bon investissement.