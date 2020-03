hygiène et faux mythes, voici toutes les choses importantes à savoir

la coronavirus, mieux connu sous le nom de Covid19a sans aucun doute créé beaucoup d’alarmisme et de panique chez les gens. C’est un fait tout à fait normal, mais en cas d’urgence, malheureusement, la perte de rationalité est peu utile, sinon pour aggraver la situation. Bien connaître les règles et les respecter est important, mais ce n’est pas moins important arrêter de prendre de mauvaises attitudes. C’est pourquoi il est bon de connaître les faux mythes.

Quelles sont les règles à suivre, ce que nous ne savons pas tous

Ci-dessous, nous énumérons une série de règles à suivre afin de réduire le risque de contagion aux niveaux les plus bas possibles:

Lavez-vous souvent les mains. Assurez-vous qu’ils sont toujours propres et qu’ils utilisent bien le savon, c’est la règle la plus importante;

Évitez les contacts étroits avec toute personne souffrant d’infections respiratoires;

Évitez les câlins et les poignées de main avec n’importe qui;

Gardez un mètre de distance de tout contact humain, dans n’importe quel domaine

Toux seulement dans les tissus et à défaut, dans le pli du bras.

Couvrez toujours votre nez et votre bouche si vous toussez et sans raison toussez sur les mains;

Ne partagez pas les bouteilles et les verres avec n’importe qui;

Ne touche pas tes yeux, nez et bouche avec les mains;

Évitez les antibiotiques et antiviral s’il n’est pas prescrit par le médecin;

Nettoyer les surfaces avec désinfectant (chlore ou alcool).

Ce sont les règles les plus importantes. Nous arrivons maintenant aux faux mythes qui ont fait naître beaucoup plus de craintes ces dernières semaines:

Les masques protègent les personnes en bonne santé des malades, donc il est inutile, si vous êtes en bonne santé, de faire le tour du masque, car cela ne vous empêche pas de tomber malade. C’est une mesure de précaution pour ceux qui sont déjà malades, pour protéger les gens d’eux-mêmes;

Vider les supermarchés de manière compulsive est une erreur. Nous ne sommes pas en guerre nucléaire et les supermarchés continueront de nous fournir les marchandises nécessaires pendant toute la durée de l’isolement. Obtenir autant de nourriture que possible avec l’idée de s’approvisionner et de ne pas sortir, il sera difficile pour les autres de trouver les fournitures modérées nécessaires;

L’utilisation compulsive de gels désinfectants n’est pas utile. Si vous ne vous lavez pas les mains en premier, le gel désinfectant n’empêche pas les bactéries de proliférer et l’effet sera quasi nul. Le gel doit être utilisé avec mesure et uniquement lorsque vous ne pouvez pas vous laver les mains.

Dans l’espoir que ces indications seront utiles à tous, nous vous tiendrons au courant de toute nouvelle et modification concernant le coronavirus. Nous gardons le calme et la rationalité!