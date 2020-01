Hype élargit l’offre Auto RC avec Prima Assicurazioni

HYPE, la solution numérique pour une gestion de l’argent simple et efficace qui a dépassé en plus de deux ans le million de clients (c’est la cinquième banque challenger en Europe et la huitième au monde en nombre de clients), a choisi Première assurance, la société de technologie qui opère comme une agence d’assurance spécialisée dans les polices automobiles, motos et fourgonnettes, protagoniste de l’an dernier du cycle record de 100 millions d’euros, d’élargir sa proposition d’assurance àRC Auto.

L’architecture technologique propriétaire de Prima Assicurazioni est désormais intégrée dans HYPE, permettant aux clients de la banque challenger de souscrire la police expirante directement depuis le mobile, de calculer le devis en quelques “taps” et de facturer le coût par paiement direct sur le compte HYPE en toute simplicité et la vitesse.

Pour Prima Assicurazioni, qui compte en plus de quatre ans plus d’un demi-million de clients actifs et un million de contrats souscrits, l’accord avec HYPE représente une nouvelle opportunité de croissance grâce à à accès direct à un important bassin d’utilisateurs en constante augmentation.

Pour HYPE, l’accord s’inscrit dans la stratégie d’expansion continue de services à valeur ajoutée répondant aux besoins précis de ses clients, proposés directement par l’application et développés par des tiers reconnus comme l’excellence dans leurs secteurs de référence. Une proposition qui vise non seulement à offrir toutes les solutions possibles pour une gestion de l’argent à 360 degrés, mais veut aussi répondre aux demandes des clients avec lesquels il est en dialogue permanent à travers différents canaux. L’offre RC Auto est née, en effet, de l’analyse des objectifs d’économies indiqués par les clients qui ont mis en évidence une attention particulière à la question de l’assurance automobile perçue comme une dépense importante et essentielle à planifier dans le temps.

L’accord avec Prima répond à ces besoins: l’approche data-driven de la jeune insurtech permet une simplification opérationnelle et une personnalisation du tarif au bénéfice du client final en termes de facilité d’utilisation et de coûts.