Hyper lance la première batterie USB-C et Lightning au monde avec une sortie de 18 W

Hyper est sorti avec un nouvel accessoire portable pour garder votre iPhone, iPad et plus encore sous tension avec une charge rapide lors de vos déplacements. La nouvelle batterie HyperJuice est la première au monde à offrir une puissance de 18 W avec des câbles USB-C et Lightning intégrés pour que vous n’ayez jamais à vous soucier de les suivre pour obtenir une charge.

Non seulement la batterie HyperJuice USB-C + Lightning offre beaucoup de commodité pour charger votre iPhone, iPad, AirPods et autres smartphones et accessoires avec les câbles intégrés, le câble USB-C permet également une entrée de 18 W. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de vous souvenir de câbles pour alimenter vos appareils ou recharger la batterie.

La sortie de 18 W charge les iPhones au taux le plus rapide possible, offrant 50% de batterie en seulement 30 minutes. Avec l’entrée 18W, vous pouvez charger la batterie de 10000 mAh au maximum en environ deux heures.

Pour encore plus de flexibilité, il existe un port d’entrée USB-C dédié qui vous permet de charger la batterie tout en alimentant deux appareils à la fois.

Spécifications de la batterie HyperJuice USB-C + Lightning

Capacité de 10000 mAh

Câble Lightning MFi Apple 18 W intégré

Câble d’entrée / sortie USB-C 18 W intégré

Port de charge d’entrée USB-C 18 W

Certifié Apple pour iPhone, iPad et iPod

Indicateur LED de niveau de batterie à 4 niveaux

Dimensions: 5,78 x 2,76 x 0,56 pouces / 146,85 x 70 x 14,3 mm

Poids: 0,5 lb / 7,94 oz / 225 g

Prix: 59,99 $

Découvrez nos travaux pratiques avec le pack batterie HyperJuice USB-C + Lightning.

Cette batterie est fournie dans un format compact et pratique, de la même taille qu’un iPhone 11 et n’alourdira pas votre sac, faisant basculer la balance à seulement une demi-livre. Ces mesures et les câbles intégrés se combinent pour une expérience transparente.

Vous pouvez obtenir la sortie de charge rapide de 18 W à partir du câble USB-C ou MFi Lightning. Lors de la charge de deux appareils à la fois, la sortie est de 5 W pour chacun. Pour plus de sécurité, Hyper dispose d’une protection contre les surintensités, les surtensions, les surchauffes et les courts-circuits.

La batterie HyperJuice USB-C + Lightning est disponible dès maintenant pour 59,99 $ directement auprès d’Hyper.

