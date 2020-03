Hyper Light Drifter se terminant expliqué

Voici la fin de Hyper Light Drifter expliqué – autant que possible, de toute façon. Hyper Light Drifter a été annoncé pour la première fois sur Kickstarter en 2013 et est un titre d’action 2D situé dans un monde fantastique. En plus de ses magnifiques illustrations en pixels, il comportait également une partition évocatrice de Disasterpiece (It Follows). L’aspect et la convivialité du jeu sont censés évoquer des titres d’aventure old school comme les jeux Legend Of Zelda originaux.

Hyper Light Drifter a également tiré une influence visuelle des films du Studio Ghibli, tels que Laputa: Castle in the Sky, et a été publié sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Un élément notable de Hyper Light Drifter est l’absence de dialogue parlé, l’histoire se déroulant à travers des événements à l’écran et du texte récupéré à partir de monolithes – qui doivent également être décodés. Cette approche quelque peu impressionniste permet aux joueurs d’apporter leur propre signification au jeu, en particulier en ce qui concerne ses scènes finales.

Bien que cette trame de fond ne soit pas entièrement expliquée dans le jeu, Hyper Light Drifter se déroule dans un monde où les scientifiques ont créé une cellule immortelle, dérivée du pouvoir du dieu Anubis, qui est représenté sous la forme d’un chacal. Naturellement, cela a mal tourné, la cellule créant un mal étant surnommé Jugement qui a provoqué un événement apocalyptique qui a soulevé quatre Titans. Ces Titans ont été vaincus à grands frais, les scientifiques verrouillant la cellule encore active.

Hyper Light Drifter voit le personnage-titre – qui fait partie d’une course qui parcourt le monde en ruine découvrir de vieilles technologies et connaissances – être chargé par Anubis de détruire la cellule avant qu’elle ne puisse élever à nouveau les Titans. Une chose qui a grandement informé Hyper Light Drifter était la maladie cardiaque du développeur Alex Preston, qu’il a lutté toute sa vie. Ceci est représenté par The Drifter étant atteint d’une maladie terminale au début du jeu par Judgment, l’ombre le hantant tout au long de sa quête comme un spectre de la mort.

La fin de Hyper Light Drifter a finalement conduit le Drifter à affronter et à vaincre le Jugement, pour découvrir qu’il n’y a pas de remède à son affliction. Il fuit l’installation en ruine avec l’aide d’Anubis, mais une fois qu’ils ont atteint la surface, la créature de Dieu quitte le monde, ayant retrouvé tout son pouvoir après la destruction de la cellule immortelle. Le Drifter lui-même meurt de sa maladie, mais il semble avoir une vision d’un monde propre et beau en passant.

Étant donné la nature allégorique de Hyper Light Drifter’s histoire, les fans ont proposé de nombreuses théories sur son récit et sa fin. La défaite du Jugement pourrait être vue comme The Drifter surmontant sa peur de la mort ou partant avec une maladie en phase terminale – que l’être nébuleux semble représenter – ou peut-être que sa vision est un aperçu de l’au-delà. Il n’y a pas de lecture définitive, ce qui est ultime au crédit du jeu.

