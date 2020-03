Hyperproof lève près de 3 millions de dollars pour aider les entreprises à maintenir la conformité des données et de la confidentialité alors que le travail à distance et la télésanté s’envolent – .

L’équipe Hyperproof. (Photo hyper résistante)

Hyperproof, une startup du Nord-Ouest qui aide les entreprises à se conformer aux lois nationales et internationales sur la confidentialité et la protection des données, a levé près de 3 millions de dollars auprès d’investisseurs providentiels.

La société basée à Bellevue, dans le Washington, a été lancée en 2018 et a levé 3 millions de dollars supplémentaires lors d’un premier cycle de semences.

Le fondateur et PDG d’Hyperproof, Craig Unger, a averti qu’avec tant de travail à présent à distance et les soins de santé fournis en ligne en raison du nouveau coronavirus, il est plus important que jamais que les entreprises protègent les informations numériques sensibles.

“Le respect des règles de confidentialité des données peut sembler un fardeau supplémentaire – d’autant plus que vous travaillez rapidement pour protéger votre communauté”, a déclaré Unger. “Alors que les organisations prennent des mesures pour empêcher la propagation du COVID-19 (la maladie causée par le coronavirus), de nouveaux défis de conformité apparaissent, il est donc important de rester diligent.”

Craig Unger, fondateur et PDG, Hyperproof, avec paon. (Photo hyper résistante)

La startup a annoncé qu’elle proposait gratuitement certains de ses services de conformité cloud aux organisations américaines. Les services visent à se conformer à la loi californienne sur la protection des renseignements personnels des consommateurs (CCPA) et au règlement général sur la protection des données (GDPR) de l’UE. «Hyperproof rend ces programmes disponibles en raison de la quantité croissante d’informations personnellement identifiables qui doivent être échangées à des vitesses record afin de protéger nos communautés», selon un communiqué de la société sur les outils gratuits.

Hyperproof propose également une vidéoconférence via Zoom pour aider les équipes de conformité des entreprises à travailler avec les auditeurs de confidentialité. Les conférences peuvent être stockées dans le système d’enregistrement d’Hyperproof.

Avant de lancer Hyperproof, Unger a cofondé Azuqua en 2013. La société d’intégration et d’automatisation basée sur le cloud a été acquise par Okta il y a deux ans. Auparavant, Unger était chez Microsoft pendant près de 20 ans où son dernier rôle était directeur général de Dynamics CRM.

Chez Azuqua, Unger a constaté que les employés passaient des heures à répondre aux questionnaires des clients sur la sécurité et la confidentialité des données et à se préparer aux audits. Les exercices prenaient beaucoup de temps et étaient inefficaces, les informations nécessaires pour répondre aux questions étant stockées à plusieurs endroits.

Unger a vu le besoin d’un meilleur service et a réuni une équipe avec des décennies d’expérience dans les applications logicielles d’entreprise, les services cloud et les systèmes d’exploitation pour construire Hyperproof. Il voulait créer quelque chose qui offrait une conformité continue avec les réglementations – pas seulement un correctif périodique pour répondre aux exigences d’audit.

La meilleure raison de faire une startup n’est pas de mettre son nom en lumière, mais parce que vous voulez qu’un changement particulier se produise dans le monde et que vous vous sentiez obligé d’apporter ce changement.

“Nous ne nous sommes pas contentés de cela parce que c’est une bonne opportunité commerciale”, a déclaré Unger.

Après tant d’années dans la technologie, lui et d’autres personnes travaillant avec lui voulaient faire une différence positive dans le secteur. Ce sens de la motivation était une motivation clé pour relever les défis du lancement d’une startup.

“Vous devez être vraiment passionné par le voyage que vous faites”, a déclaré Unger. “La meilleure raison de faire une startup n’est pas de mettre son nom en lumière, mais parce que vous voulez qu’un changement particulier se produise dans le monde et que vous vous sentiez obligé d’apporter ce changement.”

Nous avons rattrapé Unger pour ce Spotlight de démarrage, une fonctionnalité régulière de .. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Que fait votre entreprise? Hyperproof élimine la douleur de la conformité. Il s’agit des toutes premières opérations de conformité SaaS conçues pour permettre aux professionnels de la conformité de collecter facilement des preuves (pour vérifier l’efficacité des contrôles internes) et de collaborer efficacement avec les parties prenantes à l’intérieur et à l’extérieur de leur organisation.

Cela aide non seulement les organisations à utiliser leurs ressources de la manière la plus efficace, mais aide en fin de compte les organisations à atténuer leurs risques sur une base continue – ce qui est particulièrement important à une époque où les risques de violation de données et de violation de la conformité sont assez élevés.

Capture d’écran d’un outil Hyperproof appelé CrossWalks qui aide les utilisateurs à éviter les travaux en double afin de répondre à plusieurs normes de conformité. (Image hyper résistante)

L’inspiration nous a frappé lorsque: Historiquement, les entreprises se sont appuyées sur des méthodes désuètes telles que des feuilles de calcul et des systèmes de fichiers pour gérer les efforts de conformité. Après avoir personnellement rempli des sondages sans fin de 200 questions, je savais qu’il devait y avoir un meilleur moyen. Le processus était manuel, sujet aux erreurs, redondant et, pour être honnête, universellement vilipendé par tous ceux qui devaient y participer en dehors des professionnels de la conformité dédiés.

J’étais témoin d’un besoin accru d’outils de conformité et j’étais prêt à créer la solution avec ma petite équipe concentrée de concepteurs et développeurs de logiciels d’entreprise expérimentés.

VC, Angel ou Bootstrap: Cette semaine, nous avons annoncé un financement supplémentaire de près de 3 millions de dollars provenant de plus de 15 investisseurs providentiels. Ajouté à une précédente levée de fonds en 2018 et l’année dernière, cela porte notre total à 6 millions de dollars levés auprès de plus de deux douzaines d’investisseurs. La nouvelle infusion sera utilisée pour développer les opérations d’Hyperproof, investir dans la R&D et accélérer les activités de marketing et de vente.

Notre «sauce secrète» est: Notre équipe de vétérinaires en logiciels d’entreprise! Quant à notre différenciation sur le marché, c’est dans la rapidité avec laquelle vous pouvez implémenter notre application pour devenir beaucoup plus organisé et informé de l’état de votre programme de conformité. Une fois que vous êtes configuré, vous pouvez voir en temps réel les lacunes de votre environnement de contrôle, qui doit faire quoi, à quel moment. Il est facile pour un responsable de la conformité de garder toutes les parties prenantes sur la bonne voie et de faire le travail efficacement.

La décision la plus intelligente que nous ayons prise à ce jour: La chose la plus intelligente que nous faisons ici est de parler de manière obsessionnelle aux clients et de rester concentré sur les connaissances et les connaissances qui en résultent. Nous avons mené plus de 200 entretiens avec des clients, les tendances sont frappantes et la douleur est constante. Nous venons travailler tous les jours pour soulager cette douleur. À cet égard, notre produit a été conçu par nos clients avec un peu de raffinement de notre part ici à l’entreprise.

La plus grosse erreur que nous ayons faite jusqu’à présent: Nous avons été prudents dans la constitution de notre équipe dès le départ, et nous avons embauché des gens vraiment intelligents lorsque nous avons commencé. Quelques mois plus tard, nous avons fait des embauches plus stratégiques sur le front du partenariat que si j’aurais pu recommencer, j’aurais investi beaucoup plus tôt.

Quel entrepreneur ou dirigeant de premier plan voudriez-vous le plus travailler dans votre coin? Tony Stark – également connu sous le nom d’Iron Man! Pour moi, Tony Stark représente une narration incroyable appliquée aux entreprises technologiques. Aujourd’hui, la décision de démarrer une entreprise technologique à croissance rapide est une décision de créer une société d’édition / de communication. Au-delà du produit, vous devez produire un excellent contenu et le livrer d’une voix ferme et tournée vers l’avenir, sans excuses quant à ce que l’entreprise essaie de réaliser. Je pourrais également envoyer Tony pour réduire les concurrents potentiels en ruines!

Notre activité de team-building préférée est: Nous aimons passer du temps près de la grande table, il y a des chaises pour tout le monde et nous pouvons profiter du déjeuner gratuit vendredi! Lorsque la nourriture est livrée, elle arrive généralement sans étiquette décrivant qui l’a commandée. Chacun de nous aime essayer de saisir la meilleure entrée et de trouver des justifications plausibles pour expliquer pourquoi nous pensions que c’était celle que nous avions commandée.

La plus grande chose que nous recherchons lors de l’embauche est: Dans chaque entretien, j’essaie d’identifier le style de gestion des conflits d’un candidat. Bien sûr, nous voulons éviter les conflits, mais la façon dont une personne affronte les conflits en dit long. À la fin de la journée, il s’agit de trouver la solution à un problème – c’est quelque chose que j’ai appris de mon temps de travail avec Bill Gates chez Microsoft. En tant que leader, il est dur mais juste. Il ne s’agissait pas toujours de gagner, mais plutôt d’obtenir la bonne réponse.

Quel est le conseil que vous donneriez aux autres entrepreneurs qui commencent tout juste: Lorsque vous êtes un nouveau fondateur, vous êtes censé faire beaucoup de choses différentes. Je dirais que c’est comme faire un repas: tout doit sortir du four en même temps pour que votre dîner soit un succès. Il en va de même pour une startup. Vous devez être sûr que tout est synchronisé sinon vous perdez une tonne de productivité. Pour ce faire, vous devez être en mesure de devenir un peu Jack de tous les métiers. Certaines entreprises contourneront cela en ayant plusieurs fondateurs, mais mon conseil serait de continuer à apprendre de nouvelles compétences dans les domaines dans lesquels vous êtes peut-être entré dans l’entreprise.