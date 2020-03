HyperX Alloy Origins est désormais disponible en Espagne

Annoncés il y a presque un an, et présentés officiellement lors du dernier CES 2020 du même mois de janvier, enfin les nouveaux claviers mécaniques HyperX, la famille Alloy Origins débarque en Espagne.

Nous trouvons deux variantes de clavier différentes, principalement en raison de l’existence d’un modèle TKL ou Ten Key Less, qui, comme son nom l’indique, aura moins de touches lors de la suppression du pavé numérique sur le côté.

Quelque chose qui ne l’empêchera pas bien sûr de suivre son frère, équipant les deux Alloy Origins Commutateurs HyperX Aqua, une version intermédiaire entre le Cherry MX Blue et Brown, qui en plus des pulsations tactiles de 45 grammes, et une activation rapide de seulement 1,8 millimètres de course, comprendra le système de rétro-éclairage si populaire parmi les joueurs pubiens.

De plus, nous aurons le support et la technologie 100% anti-fantômes, ce qui garantit la non saturation de l’entrée lorsque l’on appuie simultanément sur plusieurs touches.

Et est-ce lancé sous la marque de jeux Kingston, bien sûr, ces claviers mécaniques sont orienté principalement pour une utilisation dans les jeux. Bien que nous puissions également les trouver dans un retour en arrière des commutateurs MX Red, avec de légères différences dans sa force de déplacement et d’activation, ce qui nous permettra une utilisation plus large dans d’autres tâches quotidiennes de notre PC.

Donc, le seul gros inconvénient est que les claviers arrivent en Espagne avec la seule distribution de clés en anglais (mise en page américaine), nous n’aurons donc pas de touche «ñ» et certains symboles seront réorganisés.

Quelque chose que, bien que pas physiquement, nous pouvons reconfigurer via le logiciel HyperX NGenuity, qui nous offrira également un mode de jeu pour désactiver la touche Windows pendant que nous jouons, ainsi que la création de différents profils et macros.

Donc, en terminant avec une petite revue de sa conception, on trouve des matériaux et une structure vraiment résistants grâce à l’utilisation de un châssis et un boîtier en aluminium, qui a ajouté à la taille compacte et au poids réduit des deux versions, nous permettra un plus grand degré de portabilité.

Et les deux claviers Alloy Origins seront connectés par un câble amovible avec un Entrée USB-C et connecteur USB-A, pouvoir utiliser en plus du câble lui-même inclus tout câble de la nouvelle norme de téléphones mobiles.

Disponibilité et prix

Nous pouvons maintenant trouver les alliages d’origine disponibles sur le site officiel HyperX, avec un prix de 119,99 euros pour les deux versions de commutateurs, alors qu’en ce moment la version TKL du Alloy Origins Core semble être retardée jusqu’à la mi-avril, avec un prix (vraisemblablement plus bas) à préciser.