HyperX présente son casque de jeu Cloud Alpha S Blackout

HyperX vient d’annoncer la nouvelle extension de sa gamme de casques de jeu Cloud avec l’ajout de le nouveau Cloud Alpha S Blackout, en conservant les grandes lignes de la conception, ils choisissent de une nouvelle couleur noire brillante, l’incorporation d’un son surround virtuel 7.1 personnaliséet la présence d’un mélangeur de contrôle audio avancé pour activer facilement le son surround et régler le microphone entre le jeu et le chat.

Spécifications de la panne de HyperX Cloud Alpha S

Contrôleur: Haut-parleur dynamique 50 mm avec aimants néodyme

Type: Circumaural, fermé à l’arrière

Réponse en fréquence: De 13 Hz à 27 000 Hz

Impédance: 65 Ω

Pression acoustique: 99 dBSPL / mW à 1 kHz

Distorsion harmonique: <1% Connectivité: Câble de 1 mètre avec prise jack 3,5 mm (4 pôles) et câble de 2 mètres avec commande de mélangeur avec sortie USB-A

Le poids: 310 grammes (321 grammes avec microphone)

Microphone

Microphone: Condensateur à électret

Motif polaire: Bidirectionnel avec suppression du bruit

Réponse en fréquence: De 50 à 18 000 Hz

Sensibilité: -38 dBV (0 dB = 1 V / Pa, 1 kHz)

Utilisation de Cloud Alpha S Blackouts technologie à double caméra pour séparer les basses des médiums et des aigus pour un son plus précis pendant le jeu. Bien que nous puissions également effectuer des ajustements rapides grâce à notre propre contrôleur mécanique, ce qui nous permettra de basculer à tout moment entre trois niveaux de réglage des basses.

Ainsi, les autres caractéristiques principales de la marque sont maintenues avec un coussin de mousse recouverte de cuir synthétique très respirant, un cadre et un bandeau en aluminium robuste, et la section grand confort que nous avons déjà mise en évidence dans les critiques d’autres produits HyperX.

De plus, c’est un détail qu’en plus des écouteurs eux-mêmes et de leur microphone amovible, cette fois nous aurons également la présence de un ensemble de coussinets en tissu supplémentaires et un sac en tissu pour les transporter.

Les écouteurs HyperX Cloud Alpha S Blackout sont disponible pour 130 € à travers le réseau de magasins de détail et de commerce électronique d’HyperX, que nous pouvons trouver sur le site Web de la marque.

Malheureusement, en raison de la situation actuelle causée par COVID-19, la société a déjà averti qu’il pourrait y avoir quelques petits retards dans les délais d’expédition des produits, bien qu’ils travaillent déjà sur des mesures pour travailler avec leurs fournisseurs et minimiser cet impact, garantissant la disponibilité et la livraison de ses produits.