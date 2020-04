Hypothèse Virus Tax rampe sur le web: retrait forcé des comptes?

L’urgence sanitaire due à la propagation rapide du coronavirus a déterminé l’adoption de mesures extrêmement restrictives, en particulier pour l’économie. Enfin et surtout, la décision a été communiquée tard samedi soir du fermer toutes les usines qui ne sont pas impliquées dans la production de biens essentiels – denrées alimentaires, détergents, dispositifs de protection.

Cela a conduit, comme l’a dit lui-même le président Conte, à ralentissement du moteur de production de notre pays pour mieux faire face à l’endiguement de l’infection. C’était la seule voie à suivre pour empêcher la propagation du virus et garantir que la vie normale des citoyens puisse reprendre le plus tôt possible.

D’un autre côté, de nombreuses familles, de nombreux petits commerçants et de nombreux entrepreneurs sont littéralement détruits par cette circonstance: pour un assez grand nombre de contribuables, un mois et plus de perte de revenu cela pourrait même signifier la fermeture ou la faillite. Pour cette raison, des manœuvres économiques de centaines et de centaines de milliards seront mises en place, afin d’accompagner chaque citoyen dans ce moment critique.

On parle de chiffres non indifférents, c’est pourquoi quelqu’un sur les réseaux sociaux aurait même esquissé l’hypothèse d’une taxe, à imposer à un moment non mieux spécifié, pour compenser les coûts encourus à ce moment particulier.

Taxe sur les virus: les informations sont diffusées sur les réseaux sociaux, mais ne sont incluses dans aucun projet gouvernemental

Intervient immédiatement à cet égard Laura Castelli, sous-ministre de l’économie, pour étouffer de telles mystifications dans l’œuf.

«Nous, la majorité et l’opposition, collaborons plus que jamais pour aligner toutes les mesures nécessaires faire face aux effets du coronavirus “précise Castelli, exprimant sa déception devant les nouvelles circulant sur la Taxe Virus.

Par conséquent, une fois encore, la nécessité de concentrer le débat public sur les mesures à mettre en œuvre pour les membres est soulignée. l’endiguement de la propagation du virus, à partir du respect des règles individuelles jusqu’à la collaboration au sens large pour pouvoir sortir ensemble de cette situation.