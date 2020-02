Hyundai A-League 2020: retrouvez tous les matchs en ligne en Australie

La saison 2019/20 de Hyundai A-League se réchauffe et le champion actuel, le Sydney FC, semble imparable avec une avance de 13 points alors que l’équipe domine le sommet de l’échelle.

Le premier ministre de l’année dernière, Perth Glory, est également en phase finale alors que l’équipe de WA poursuit la première place – mais pour soulever à nouveau la plaque du Premier ministre, ils devront muscler Melbourne City et Wellington Phoenix qui sont sur leurs talons.

Brisbane Roar est également en train de se faire un nom en tant qu’outsider de la ligue, réussissant une fois de plus à repousser Perth Glory avec un match nul 1-1 dans son match du 20e tour – une répétition de la performance du premier tour.

Avec neuf tours restants et les rivaux de la A-League qui vont bientôt s’affronter, il n’est pas trop tard pour attraper toute l’action avant la grande fin de semaine du 16 au 17 mai.

Il y a plusieurs façons de regarder la Hyundai A-League cette saison – l’ABC est devenu le partenaire officiel de la compétition en clair et diffusera 29 matchs en direct dans le créneau horaire AEDT du samedi 17 heures, ainsi que des émissions différées de les matchs finaux.

Si vous ne voulez pas manquer un seul coup de pied, vous aurez le choix entre les meilleurs services de télévision payante d’Australie – Foxtel et Kayo Sports. Il existe une troisième option – l’application My Football Live de Telstra – qui est gratuite mais exclusive aux clients de Telstra.

Comment regarder la saison de la Hyundai A-League 2020 en direct en ligne

Fox Sports fait partie du forfait sport de Foxtel, qui est un module complémentaire optionnel moyennant un supplément à un abonnement Foxtel standard.

Pour ceux qui n’ont pas besoin des chaînes supplémentaires de Foxtel et qui veulent juste obtenir leur dose de sport, Kayo est une alternative plus abordable. Le service de streaming propose plus de 50 sports en direct et à la demande, et a presque tout ce qu’il y a dans le pack sportif de Foxtel, y compris tous les matchs de la A-League.

Pour 25 AU $ par mois, vous pouvez obtenir un forfait Kayo de base – qui vous donnera accès à deux écrans à la fois. Un essai gratuit de 14 jours est proposé et vous pouvez annuler à tout moment, sans contrat de verrouillage pour vous maintenir lié au service.

Le plus grand avantage de Kayo est qu’il s’agit du service de streaming sportif le plus complet. Il existe de nombreuses options d’affichage, telles que SplitView, qui vous permet de regarder jusqu’à quatre flux en même temps sur les appareils sélectionnés. Le paramètre No Spoilers gardera cachés les scores et les résultats qui vous intéressent jusqu’à ce que vous soyez prêt à regarder, et Kayo Minis vous donnera un aperçu rapide des jeux que vous avez manqués.

Le forfait de base de Kayo vous permettra de diffuser en direct et de suivre plus de 50 sports sur deux appareils en même temps. Vous aurez accès aux fonctionnalités de Kayo telles que SplitView, et vous pouvez annuler à tout moment car il n’y a pas de contrat de verrouillage.

Pour 10 AU $ de plus par mois, vous pourrez diffuser simultanément des sports sur un maximum de trois appareils. Vous aurez accès aux mêmes fonctionnalités que le forfait de base et pouvez annuler à tout moment si vous n’êtes pas satisfait du service.