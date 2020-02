Hyundai Tucson 2019, une voiture engagée

«- Fezzik, tu as bien fait quelque chose. -Quiet, ça ne me viendra pas à la tête. » Íñigo Montoya / Fezzik (La Princesse promise, 1987)

L’un des nombreux dilemmes qui se sont posés à cette époque dans le monde automobile et dans celui des automobiles en particulier est l’équilibre entre l’espace et l’aspect pratique d’une part et le contrôle des émissions et de la consommation d’autre part. . Si, d’une part, une grande voiture avec configuration SUV peut être idéale pour profiter de l’espace et de la polyvalence, d’autre part, sa taille joue contre elle lorsqu’il s’agit de répondre aux objectifs de stationnement en ce qui concerne les dépenses en carburant et en essence qui émet.

Fiche technique Hyundai Tucson 2019

Ainsi, les VUS ont également pris la route dans plusieurs directions pour rendre la façon dont nous les propulsons plus rationnelle. Bien que les gros moteurs diesel soient entretenus, ils semblent plus adaptés à ceux qui parcourent plus de kilomètres par la route ou n’ont pas besoin de se déplacer avec lui en ville. Pour un usage mixte, les solutions hybrides (plug-in ou non) et les solutions électriques pures semblent les plus adaptées à l’ambiance et à la poche …

Dans le cas de Hyundai, le constructeur coréen a mis sur la table la possibilité d’équiper l’un de ses SUV les plus emblématiques et les plus populaires, le Tucson, d’un système d’hybridation léger. Contrairement à la méthode de propulsion d’autres modèles tels que le Kona pour lequel un système hybride complet est proposé, l’hybridation légère Hyundai n’a qu’une petite batterie et un moteur 48V qui aide simplement le démarreur et quand nous devons accélérer avec plus de force.

Hyundai Tucson 2019: Eco

Cela rend ces versions de Tucson, comme celle que nous avons eu l’occasion de prouver, en méritant le label Eco de la Direction Générale de la Circulation et donc, en plus des avantages que nous verrons plus loin, elle offre des facilités de circulation (par exemple) dans les grandes villes comme l’accès au centre, la mobilité les jours de circulation limitée par des épisodes de forte pollution ou des remises dans les zones contrôlées par des parcmètres ou des avantages fiscaux.

La nouvelle génération Tucson conserve de nombreux éléments qui en ont fait l’un des meilleurs vendeurs sur le marché des SUV compacts, mais avec une mise à jour en particulier dans la conception et les moteurs qui mettent en évidence les hélices d’hybridation légère susmentionnées. Le châssis et de nombreux systèmes d’aide à la conduite, déjà nombreux dans cette version, restent dans cette mise à jour.

Les changements esthétiques sont visibles surtout à l’avant de la voiture où elle a opté pour une calandre exagonale qui partage avec les derniers modèles lancés par la marque coréenne en plus des phares à LED très allongés qui donnent à la voiture un look plus dynamique. Le pare-chocs a également une conception mise à jour ainsi que la zone où les feux de brouillard ou le spoiler avant sont intégrés.

Hyundai Tucson 2019: plus dynamique

Le profil de la carrosserie a également changé si l’on regarde le côté depuis la ligne des vitres latérales et la carrosserie dessine un design en forme de coin qui culmine dans le becquet arrière. Cela souligne le caractère plus sportif et moins rustique de la Tucson dans sa version la plus moderne sans soustraire à l’habitabilité car le corps a toujours une bonne hauteur pour accueillir ses occupants.

Les autres coups de pinceau qui fournissent un air plus sportif sont les protections en plastique de la ligne du bas du corps et des passages de roue. L’arrière est un peu plus sobre mais on peut voir une double sortie d’échappement et quelques groupes optiques moins pointus mais plutôt stylisés qui sont divisés en deux lors de l’ouverture du portail. La ligne de garde-boue en plastique noir s’étend jusqu’au bas du pare-chocs à l’arrière.

La rénovation du design est perceptible à l’intérieur de ce nouveau Tucson et en général l’ergonomie de ses éléments a été améliorée. Un exemple est l’écran du système multimédia et les informations qui, dans ce nouveau modèle, sont plus élevées et donc améliorées en termes de réduction du temps dans lequel nous devons regarder plus loin.

Hyundai Tucson 2019: intérieur bien fini

Les pièces intérieures ont un design arrondi et des courbes douces qui prédominent dans tous ses éléments. Les finitions sont de bonne qualité en termes de toucher et s’adaptent bien sans jeux ni bosses que nous avons pu apprécier. Les plastiques mous abondent dans les parties les plus visibles et les plus dures des zones les plus exposées aux frottements ou aux chocs, comme dans les zones inférieures et les portes.

Les sièges sont confortables, avec un bon soutien lombaire et de nombreuses possibilités de modifier la position ou la hauteur. Le volant peut également modifier la hauteur et la profondeur, il est donc très facile de trouver une position de conduite idéale. Grâce à la hauteur et au grand pare-brise, la visibilité de la position de conduite est vraiment bonne.

L’instrumentation à la disposition du conducteur est simple sans confier à de grands écrans numériques. Il a deux cadrans de vitesse et d’indicateur de vitesse et un petit écran placé entre eux qui donne des informations de base sur les fonctions de la voiture telles que l’autonomie et d’autres données provenant de l’ordinateur de bord.

Stockage

À l’intérieur, nous trouvons de nombreux coins de rangement en commençant par l’accoudoir qui sert de couverture à un espace de stockage de bonne taille. Nous avons également du rangement dans les portes, à l’avant et à l’arrière, également une spacieuse boîte à gants et également un réseau de rangement à l’arrière des sièges avant.

À l’arrière, l’accès aux sièges est très confortable car les portes sont grandes et il est également facile de grimper la hauteur de la voiture sans se pencher. C’est une voiture pour grand car il y a beaucoup de place pour les jambes et la hauteur, un peu moins en largeur bien que dans la lignée d’autres VUS de taille similaire. En tout cas trois personnes peuvent voyager comme toujours en sacrifiant quelque chose au confort de celui de la place centrale bien que le tunnel de la transmission dérange à peine pour placer les jambes.

Ces sièges ont deux sorties d’air dans la colonne centrale avant mais pas de connexions USB mais une prise de courant de 12 volts. Les sièges arrière du Hyundai Tucson 2019 sont divisés en une proportion de 60/40 et les deux sections des dossiers peuvent être placées dans différentes inclinaisons bien que le trottoir ne puisse pas être déplacé, il n’est donc pas possible de configurer l’espace disponible.

Bonne botte

Le coffre du Hyundai Tucson 2019 est grand, ce qui est attendu d’un SUV de cette taille. Il dispose de 488 litres, le même que la version sans hybridation légère malgré le fait que la batterie de 48 volts du système est cachée sous le plancher du coffre. Pliant les sièges, il est possible d’atteindre un total de 1 478 litres avec une surface assez plate et accessible.

En ce qui concerne la conduite, la première chose à noter est que l’unité d’essai a équipé le plus petit moteur d’une hybridation légère avec un moteur diesel de 116 chevaux aidé par un petit moteur électrique de 16 chevaux qui, comme nous l’avons déjà souligné, n’intervient que pour aider au démarreur et dans certains cas pour favoriser l’accélération.

Avec les données Hyundai, cela ne fait aucune différence par rapport à la version sans ce système dans le temps que les deux modèles doivent atteindre une centaine de kilomètres par heure à partir de l’arrêt (11,8 secondes dans les deux cas). Les chiffres de consommation et d’émission sont quelque peu inférieurs avec 5,5 litres aux 100 kilomètres et 5,6 respectivement pour le cycle combiné WLTP et une réduction de 3 grammes par kilomètre d’émissions de CO2 pour le même cycle d’homologation.

Aide dans Start & Stop

Peut-être dans ce que nous avons le plus remarqué, l’aide du système d’hybridation léger Hybrid Tucson 2019 réside dans la réponse du système Start and Stop, quelque chose qui nous est déjà arrivé avec le système similaire mais moins puissant utilisé par Mazda. Dans les situations où nous arrêtons la voiture, le temps pendant lequel le système démarre le moteur et l’arrête est beaucoup moins.

Au volant, le moteur est suffisamment puissant pour des performances normales, accélère avec une poussée suffisante à bas régime mais avec des difficultés à s’étirer lorsque les performances du moteur sont étirées. Ce n’est pas une voiture joyeuse, mais elle est suffisamment puissante pour fonctionner sans problème dans la circulation des citoyens et sur la route, bien que dans les reprises et sur la pente, la difficulté à déplacer la masse du véhicule soit perceptible, ce qui est considérable, surtout si le Hyundai Tucson 2019 va chargé

Pas trop brillant

Ce n’est pas un moteur que je recommanderais si de bonnes performances sont recherchées d’autant plus que sur le papier le moteur de 136 chevaux dépense à peine plus. D’un autre côté, le Hyundai Tucson 2019 est un SUV qui n’a rien montré de maladroit ou de précipité dans les courbes, il est donc possible d’utiliser une hélice plus joyeuse sans nous poser de problèmes lors du contrôle de la voiture sur des itinéraires tortueux ou plus complexes. .

Le confort et la marche sont très élevés grâce à une bonne insonorisation et des suspensions bien équilibrées qui vous permettent de parcourir de nombreux kilomètres avec un grand confort. Le généreux ensemble d’aides à la conduite complète un ensemble qui vous invite à faire de longs trajets avec un minimum d’effort et confortablement.

Conclusions

Le Hyundai Tucson 2019 est une voiture qui, dans sa nouvelle mise à jour, continue de donner des raisons d’être l’un des VUS les plus vendus sur le marché: espace de rechange, bon coffre, bonnes finitions, confort de conduite et prix ajustés et même inférieur à la qualité perçue de les intérieurs Le design extérieur est continu mais malgré le peu de risque assumé, on note une apparence plus moderne et même des touches sportives.

En ce qui concerne la motorisation hybride légère du Hyundai Tucson 2019, tant dans les chiffres de consommation et d’émission que dans la perception au moment du test de conduite, nous n’avons pas remarqué de grandes différences de comportement en dehors de l’amélioration du fonctionnement du système Star & Stop. Ce que cette version offre, c’est l’avantage pratique du label écologique pour l’accès aux zones restreintes ou aux parkimètres à prix réduit dans certaines villes.

Évaluation finale



RÉSUMÉ

Le Tucson est une bonne mise à jour dans la conception en maintenant les bonnes caractéristiques de ce SUV. Nous n’avons pas remarqué de grands avantages du système d’hybridation légère dans l’amélioration du système Start & Stop

Système d’infodivertissement8