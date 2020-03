IBM et The Weather Channel lancent des cartes de suivi Covid-19

Trouver des informations exactes et à jour sur la propagation du coronavirus est essentiel pour les chercheurs et les scientifiques, c’est pourquoi IBM et sa filiale The Weather Channel ont publié de nouveaux outils pour y parvenir.

Bien qu’il existe déjà un certain nombre d’outils disponibles en ligne auprès de l’OMS et de l’Université John Hopkins pour suivre le coronavirus, de fausses cartes de coronavirus créées par des cybercriminels ont également vu le jour qui infectent les systèmes des utilisateurs avec des logiciels malveillants.

La nouvelle initiative d’IBM et de The Weather Channel combine des données provenant de sources légitimes en plus des données signalées au niveau des États et des comtés aux États-Unis. Toutes ces informations sont rassemblées sur une carte des incidents qui affiche des données de cas signalées par code couleur pour les États et les comtés.

Ces nouveaux outils apporteront également la cartographie et l’analyse de Covid-19 à un plus grand nombre d’utilisateurs en affichant ces informations à partir de l’application The Weather Channel et sur son site Web.

Tableau de bord Analytics

En plus d’apporter des informations sur Covid-19 à The Weather Channel, IBM a également lancé un tableau de bord de rapports d’analyse plus approfondi qui fournit des vues des cas signalés dans le monde ainsi que le taux de propagation en utilisant les données disponibles et les statistiques comté par comté. et plus.

Le nouveau tableau de bord de la société fonctionne sur ses outils Watson et Cognos Analytics et est destiné à être utilisé par les chercheurs, les fonctionnaires et le grand public.

IBM fournit également des ressources de vérification des faits et des conseils pratiques aux patients de Covid-19 et au grand public. Cela aidera à tenir les gens informés de la propagation du virus et des mesures qu’ils peuvent prendre pour empêcher eux-mêmes et les autres d’être infectés.

En publiant un nouveau tableau de bord et en incluant des informations sur les coronavirus directement dans l’application The Weather Channel, IBM s’assure que les chercheurs, les scientifiques et le grand public peuvent rester informés sans s’exposer à des menaces de sécurité potentielles en ligne.

Consultez également notre liste complète des meilleurs services VPN

Via TechCrunch