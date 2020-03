Idée pliable pour iPhone ou iPad dans une nouvelle demande de brevet Apple

Une nouvelle demande de brevet Apple décrit ce qui pourrait être une approche plus pratique pour créer un iPhone ou un iPad pliable.

Jusqu’à présent, les smartphones pliants n’ont pas les meilleurs antécédents…

Le lancement de Samsung Galaxy Fold a été un désastre, avec des unités d’examen échouant après seulement deux jours d’utilisation. La version mise à jour a presque immédiatement commencé à souffrir également de problèmes. Le Surface Duo de Microsoft a échoué lors d’une démonstration de lancement. Le Motorola Razr est décédé lors des tests robotiques du pli.

La demande de brevet d’Apple décrit une approche utilisant deux écrans complètement séparés qui peuvent agir comme un seul écran une fois déplié. Il a été repéré par Patently Apple et est écrit dans le langage de brevet dense habituel.

Les dispositifs électroniques peuvent utiliser des mesures de capteur et d’autres informations pour détecter lorsqu’un bord d’un premier dispositif est adjacent à un bord d’un deuxième dispositif électronique.

En réponse à la détection de la contiguïté entre les bords des premier et deuxième dispositifs, les dispositifs peuvent passer d’un mode de fonctionnement indépendant dans lequel chaque dispositif fonctionne séparément à un mode de fonctionnement conjoint dans lequel les ressources des dispositifs sont partagées.

Dans le mode de fonctionnement commun, les images peuvent s’étendre sur les écrans des appareils, les haut-parleurs des appareils respectifs peuvent être utilisés pour lire différents canaux d’une piste audio, des caméras et des capteurs dans différents appareils peuvent être utilisés en coopération les uns avec les autres et d’autres ressources peuvent être utilisées. être partagé.

Il décrit les aimants utilisés pour aligner les écrans.

Les composants magnétiques peuvent maintenir les appareils ensemble dans diverses orientations. Les composants magnétiques peuvent fonctionner en coopération avec des bords de boîtier biseautés et d’autres structures pour aider à maintenir les dispositifs dans des configurations planes dans lesquelles les dispositifs se trouvent dans un plan commun et dans des configurations non planes dans lesquelles les dispositifs sont orientés selon un angle non nul par rapport à L’une et l’autre.

Il n’est pas clair si le brevet sera accordé, car Microsoft Surface Duo et Neo (ce dernier vu dans l’image ci-dessus et la vidéo ci-dessous) utilisent la même approche. Cependant, les brevets dépendent souvent (désolé!) De détails assez fins.

Nous avons vu un certain nombre de concepts pour plier les iPhones, UBS suggérant que nous pourrions voir un iPad pliant en premier.

Est-ce un style d’iPhone ou d’iPad pliable que vous aimeriez voir? Personnellement, je ne suis pas convaincu par l’idée d’une image divisée par une charnière, mais faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: