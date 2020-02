Idées cadeaux Saint Valentin 2020: 14 gadgets et gadgets pour les amateurs de technologie australienne

Avouons-le: il est sanglant de magasiner pour un cadeau de Saint Valentin pour quelqu’un de spécial, et juste obtenir une jolie carte, des chocolats et des fleurs ne vont pas le couper ces jours-ci. Au lieu de cela, procurez-vous à votre autre – ou même à vous-même – un tout nouveau jouet pour jouer car rien ne fait ressortir votre attrait technologique comme un nouveau gadget ou gadget pour gâter votre bien-aimé.

Cependant, avec la technologie évoluant à un rythme rapide, il est certes difficile de suivre toutes les technologies que votre moitié mérite. Donc, pour vous éviter d’avoir à vous soucier de quoi obtenir quelqu’un pour la Saint-Valentin, l’équipe australienne TechRadar a parcouru le royaume pour sélectionner les 15 meilleures idées de cadeaux technologiques dans différents budgets, et chacune d’entre elles montrera à votre partenaire à quel point spécial ils sont pour toi.

(Crédit d’image: Amazon)

Lampe de lecture pliante

Si votre moitié est un amateur de livres, ce cadeau sera un ajout très doux à leur table de chevet – une lampe portable qui ressemble exactement à un vrai livre. Grâce à sa conception adaptable, la lampe peut être ouverte pour révéler des pages ou stockée comme un roman fermé. Il s’ouvre même en cercle complet comme un ventilateur pliant rond. C’est une belle petite lumière qui n’est pas largement disponible en Australie, mais vous pouvez la trouver sur Amazon et sur eBay.

(Crédit d’image: Future)

Sega Mega Drive Mini

La nostalgie peut être une chose merveilleuse, et si vous avez un être cher dans votre vie qui aime les jeux à l’ancienne, alors le Sega Mega Drive Mini (connu sous le nom de Sega Genesis Mini aux États-Unis) est un sacré cadeau . Il est livré préchargé avec 40 jeux classiques et deux titres bonus, il y a donc beaucoup à jouer ensemble lorsque vous vous souvenez d’anciens favoris. Sega a versé beaucoup d’amour dans cette réplique plus petite de l’original, ce qui en fait un cadeau de la Saint-Valentin bien pensé.

Lisez notre en profondeur Test de la Sega Mega Drive Mini / Genesis Mini

(Crédit d’image: TechRadar)

Amazon Kindle Oasis

Si quelqu’un de spécial est un lecteur assidu, mettez-vous à cœur avec un Kindle Oasis. Cette liseuse ultra-élégante d’Amazon peut stocker des milliers de livres, et c’est un plaisir d’avoir et de garder. Son boîtier tout en métal lui confère une sensation de qualité supérieure pour sauvegarder ses nombreuses fonctionnalités, notamment un rétroéclairage à ajustement automatique qui changera de teinte au fil de la journée. Il y a sept pouces d’écran et l’écran 300ppi E Ink fait apparaître les pages exactement comme une page imprimée physique. Avons-nous mentionné qu’il est étanche? Idéal pour lire à l’heure du bain ou au bord de la piscine et de la plage.

Lisez notre en profondeur Amazon Kindle Oasis critique

(Crédit d’image: Future)

Fitbit Versa 2

Ce portable de Fitbit tire à deux reprises en tant que tracker de fitness et montre intelligente – il peut donc répondre à tous les besoins de vos proches. Ce n’est pas exagéré sur les fonctionnalités de la montre intelligente, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, surtout pour l’utilisateur ordinaire. Il existe un certain nombre de variantes de couleurs disponibles, y compris une bande tissée en édition spéciale qui a l’air très agréable au poignet.

Lisez notre en profondeur Fitbit Versa 2 évaluation

(Crédit d’image: Amazon)

Haut-parleur Bluetooth rétro jukebox

S’ils sont nostalgiques de l’ambiance vintage d’une époque révolue, ce charmant juke-box de comptoir dispose de haut-parleurs intégrés avec connectivité Bluetooth. Il rappelle le style classique des années 50, avec des lumières LED rétro bordant les côtés. Une façon amusante d’écouter leurs morceaux préférés, surtout s’ils aiment le rock’n’roll. Différents modèles et styles sont disponibles en Australie, avec deux options abordables répertoriées sur Amazon – un magnifique jukebox aux couleurs vives de Victrola et une autre version brune plus sage de ClearClick.

(Crédit d’image: Bose)

Cadres Bose

Disponibles dans deux styles classiques qui conviennent à presque tout le monde, ce sont plus que de simples lunettes de soleil – elles ont des haut-parleurs intégrés avec connectivité Bluetooth pour que votre partenaire puisse profiter de ses airs préférés. La meilleure partie est que personne ne sera en mesure d’écouter non plus lorsque les haut-parleurs pointent vers les oreilles de l’utilisateur, ce qui garantit que seulement 1% du son est divulgué. Promenez-vous donc main dans la main dans une zone animée et personne autour de vous ne saura ce que vous écoutez. Il existe également une réalité augmentée audio intégrée, qui vous permet également de jouer avec des applications tierces. Il n’y a que trois heures d’autonomie à bord, donc ils ne remplaceront jamais vraiment les écouteurs traditionnels, mais ils sont un cadeau assez cool et très élégant.

Lisez notre en profondeur Chronique de Bose Frames

(Crédit d’image: SodaStream)

Élément source SodaStream

Une excellente façon de profiter de la soirée de la Saint-Valentin est de vous détendre à la maison avec quelqu’un de spécial et de prendre un verre ou deux. L’élément source de SodaStream a trois niveaux de pétillement pour picoter vos papilles gustatives, disponibles directement sur l’écran LED de l’appareil. La cartouche de dioxyde de carbone est rechargeable et il existe de nombreux endroits en Australie qui le feront pour vous, y compris certains grands supermarchés et stations-service. Alors rejoignez votre partenaire pour garder la planète sans plastique cette Saint-Valentin et offrez-lui un SodaStream.

(Crédit d’image: Nanoleaf)

Toile Nanoleaf

Un cadeau qui illuminera à coup sûr les yeux de vos proches (avec la couleur) est l’un des meilleurs produits de Nanoleaf, la société qui se spécialise dans les produits d’éclairage avec une différence. La toile Nanoleaf est un ensemble de panneaux lumineux carrés qui ajoutent de la vie à n’importe quel vieux mur ennuyeux et le rendent interactif. Non seulement les lumières danseront sur ces chansons d’amour que vous écouterez le jour de la Saint-Valentin, mais vous et votre partenaire pourrez même jouer à certains jeux sur eux car ils sont tactiles. Vous pouvez soit créer vos propres motifs lumineux et jeux, soit choisir parmi des milliers déjà disponibles sur l’application. Le Canvas peut être contrôlé par des assistants vocaux, au toucher ou via l’application et, bien sûr, les lumières colorées sont également parfaites pour créer l’ambiance.

Lisez notre en profondeur Chronique de Nanoleaf Canvas

(Crédit d’image: Wacom)

Wacom Bamboo Folio

Gribouillez de douces choses pour votre partenaire sur ce bloc intelligent. Vous pouvez utiliser le stylo pour écrire sur n’importe quel papier que vous aimez, puis utiliser l’application compagnon pour le convertir en une version numérique que vous pouvez envoyer à votre proche. Heck, vous pouvez même créer une liste de courses pour la Saint-Valentin dessus et assurez-vous que votre meilleure moitié se promène à travers les sacs de porte portant des goodies. Tout ce qui est plus important peut également être enregistré dans d’autres services cloud comme Dropbox.

(Crédit d’image: Audio-Technica)

Platine vinyle Audio-Technica AT-LP120-USB

Votre partenaire a-t-il accumulé une cache de vinyles quelque part parce qu’il n’y a aucun moyen de les écouter? Ensuite, offrez-leur cette platine vinyle et regardez-les épousseter ces disques avec plaisir. L’AT-LP120-USB peut lire 33 ⅓, 45 et 78 tr / min, ce qui signifie qu’aucun album ne peut être lu. Il y a aussi un préampli phono intégré pour que vous n’ayez jamais à vous soucier d’en trouver un par vous-même. Ce jeu offre un équilibre parfait de facilité d’utilisation pour les débutants tout en incluant des fonctionnalités plus avancées pour votre personne spéciale.

(Crédit d’image: iRobot)

Aspirateur robot iRobot Roomba 980

Montrez à quel point vous appréciez votre moitié en ajoutant un peu de temps à sa journée avec ce superbe aspirateur robot. Ce petit assistant peut être programmé pour démarrer à une heure spécifique, ne dégringolera pas les escaliers et ne se rechargera pas automatiquement une fois terminé, vous donnant (ou votre partenaire) plus de temps à passer les uns avec les autres, à faire des choses que vous préférez être faire que des corvées.

Lisez notre en profondeur Test du iRobot Roomba 980

(Crédit d’image: Polaroid)

Polaroid OneStep 2

Polaroid est le nom original de la photographie instantanée, mais si vous pensiez que son jour de foin était passé, détrompez-vous. Si quelqu’un de spécial aime prendre des photos de vous deux, alors le Polaroid OneStep 2 leur permettra de regarder instantanément les images physiques, sans avoir besoin d’un écran électronique. Le OneStep 2 est un retour au OneStep original des années 1970 et dégage un charme rétro, est facile à utiliser et crache de superbes imprimés carrés.

(Crédit d’image: Canon)

Imprimante photo Canon Mini

Ce petit appareil tient dans la paume de votre main et peut cracher tous ces jolis clichés que vous et votre boo prenez ensemble. Il se connecte à un smartphone ou une tablette via Bluetooth et ne nécessite aucune encre pour imprimer des photos. Au lieu de cela, il utilise du papier Zink de 2 x 3 pouces infusé de cristaux de couleur. Celles-ci fondent pendant le processus d’impression et vous aurez beaucoup de souvenirs à partager sous forme physique. L’application Canon Mini Print vous permet également de faire preuve de créativité en appliquant des filtres pour personnaliser les instantanés de votre smartphone.

(Crédit d’image: Future)

Lenovo Smart Clock

Vous aimez Google Assistant? Apportez son intelligence dans la chambre avec l’horloge intelligente Lenovo. C’est un petit écran intelligent sans prétention qui se réveillera avec votre autre (ou vous) pour aider à démarrer la journée et pourra les endormir la nuit avec leurs morceaux préférés. Bien qu’il ressemble à un réveil numérique sans prétention parfait pour la table de chevet, c’est essentiellement un joli petit écran intelligent qui peut contrôler tous les appareils domestiques intelligents que vous ou votre partenaire utilisez déjà.Il n’y a pas non plus d’appareil photo intégré, donc vous ” Je vais avoir de l’intimité dans la chambre pour faire… des trucs.

Lisez notre en profondeur Lenovo Smart Clock critique