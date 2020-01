iFi Aurora offre AirPlay avec un design adapté

iFi a lancé des conceptions audio depuis la France depuis un certain temps maintenant, mais son haut-parleur Aurora AirPlay est en train de trouver son chemin aux États-Unis. Après avoir été annoncé l’année dernière, iFI vend sa dernière création sur Amazon et d’autres détaillants en ligne. Ce haut-parleur unique se démarque des autres options AirPlay sur le marché aujourd’hui avec un design élégant et la promesse d’une expérience audio haut de gamme.

Il exploite des fonctionnalités telles que la configuration automatique des haut-parleurs Sonos pour créer une expérience audio personnalisée adaptée à votre espace. À 1 400 $, c’est plus un investissement que des haut-parleurs similaires sur le marché aujourd’hui, mais la conception compensera largement cela pour certains consommateurs. Tous les détails et la disponibilité peuvent être trouvés ci-dessous.

iFI Audio amène Aurora aux États-Unis

À la base, l’iFI Aurora prétend offrir une expérience audio haut de gamme avec un design adapté. En regardant les spécifications seules, il semble répondre à toutes ces marques.

L’extérieur est fait d’un mélange d’aluminium, de métal et de bois, offrant un design frappant qui se démarque des autres haut-parleurs axés sur le consommateur. À l’intérieur se trouve un mélange de composants qui aident iFi à tenir sa promesse d’une expérience haut de gamme.

Les tubes russes 6N3P, qui sont connus pour offrir une expérience de lecture chaleureuse, offrent un départ rare pour un haut-parleur AirPlay des conceptions modernes habituelles que nous voyons. L’iFi Aurora prend la connectivité moderne et le mélange avec des composants old school pour une prise unique sur un haut-parleur AirPlay.

Outre la connectivité sans fil préférée d’Apple, il existe également une prise en charge de Bluetooth et d’autres supports, y compris Spotify Connect via Wi-Fi et d’autres connexions câblées. La prise en charge de l’audio haute résolution est soutenue par la compatibilité aptxHD / aptX / LDAC / HWA / AAC aux côtés d’un DAC intégré. Il y a également quatre pilotes, deux tweeters et une paire de radiateurs passifs en acier qui complètent la liste des fonctionnalités notables ici.

Prix ​​et disponibilité

Le système audio sans fil tout-en-un iFi Aurora se vend 1 400 $. Les acheteurs intéressés aux États-Unis peuvent l’acheter directement auprès d’iFi via Amazon pour le moment, bien que le stock diminue au moment de la rédaction de cet article.

Prise de 9to5Toys

Il y a beaucoup à aimer ici, surtout si vous voulez une enceinte AirPlay qui ne se fond pas avec tout le reste sur le marché aujourd’hui. Le prix de 1400 $ n’est certainement pas une pilule facile à avaler, mais ceux qui recherchent quelque chose d’unique sont probablement prêts à payer. Je suis un grand fan des différents matériaux utilisés ici, ce qui est un départ bienvenu du design plastique habituel que nous voyons.

