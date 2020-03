iFixit casse le MacBook Air 2020 et lui donne un 4 sur 10

La semaine dernière, Apple a présenté le MacBook Air 2020 et les gars d’iFixit n’ont pas mis longtemps à mettre la main dessus avec le résultat que nous attendions dans le titre: un 4 sur 10 pour la nouvelle pomme ultraportable en termes de facilité de réparation.

Avec un prix à partir de 1199 euros, le MacBook Air 2020 aurait dû arriver en magasin cette semaine, mais comme vous pouvez l’imaginer, la situation que nous vivons avec le coronavirus l’a rendue impossible, du moins dans cette partie du monde. monde. De l’autre côté de l’étang, cela a été possible et les spécialistes du démontage et de l’analyse des composants iFixit n’ont pas mis longtemps à faire la radiographie sur l’équipe.

En résumé, la recherche d’iFixit met en évidence des conclusions telles que: les nouveautés ne compensent pas les cinq ans que les fans de Mac ont dû attendre pour recevoir la mise à jour d’un ordinateur qui propose des alternatives beaucoup plus recommandées sur le marché actuel pour le prix, les composants et la qualité de fabrication. Le meilleur et le pire? Plus ou moins le même que toujours, avec des nuances.

Le point culminant du MacBook Air 2020 est le nouveau clavier à ciseaux, qui revient pour remplacer le clavier papillon qui a causé tant de désagréments aux utilisateurs. Bien que cet élément la seule chose qui garantisse est que le clavier durera plus longtemps, pas qu’il facilite sa réparation si nécessaire, c’est à cela que servent les tests d’iFixit. En ce sens, le MacBook Air 2020 se distingue par:

Le clavier améliorera sa durabilité, mais il est toujours intégré dans le boîtier supérieur et nécessite un démontage complet.

Le remplacement du trackpad et de la batterie est disponible dès le départ, ce qui rend le remplacement plus facile que jamais.

D’autres composants tels que le ventilateur, les haut-parleurs, les ports sont modulaires et facilement accessibles.

L’équipement est facile à ouvrir, malgré les vis pentalobulaires.

L’unité de stockage SSD et RAM soudée est la pire à laquelle l’utilisateur qui souhaite étendre ou remplacer l’un d’entre eux devra faire face.

Bref, un 4 sur 10 mettent iFixit sur MacBook Air 2020, de sorte que quelque chose, même petit, s’améliore. Bien sûr, si vous envisagez d’étendre ou de réparer votre ordinateur vous-même au fil du temps, cela vaut la peine de ne rien acheter d’Apple.