iFixit détaille les parties que vous pouvez permuter entre l’iPhone 8 et l’iPhone SE

Jeudi, une vidéo de démontage précoce du nouvel iPhone SE a détaillé les similitudes internes que l’appareil partage avec l’iPhone SE. Maintenant, iFixit a publié un aperçu plus approfondi de la façon dont vous pouvez même échanger des pièces entre les deux téléphones.

Comme le souligne le rapport, la rétrocompatibilité entre les modèles d’iPhone était pratiquement impensable jusqu’à présent. Cette fois-ci, cependant, l’iPhone SE et l’iPhone 8 peuvent échanger plusieurs parties différentes, y compris l’assemblage d’écran, les caméras et le moteur Taptic.

Les bonnes pièces d’abord: les caméras de l’iPhone SE, le plateau SIM, Taptic Engine et l’assemblage d’écran (y compris le microphone et le capteur de proximité) sont tous échangeables avec les pièces de l’iPhone 8. Et cet écran devrait être moins cher à remplacer que tout nouvel iPhone que nous avons vu depuis des années.

Il y a deux choses qui méritent d’être soulignées. Tout d’abord, vous perdrez la fonctionnalité True Tone de l’écran, sauf si vous avez accès à un programmateur d’écran. Deuxièmement, les boutons d’accueil ne sont toujours pas interchangeables en raison des exigences de sécurité Touch ID.

Ailleurs, même si la batterie semble identique dans l’iPhone 8 et l’iPhone SE, elle n’est en fait pas échangeable. Cela est apparemment dû à différents connecteurs de la carte logique. Et conformément à la politique récente, vous ne pouvez pas non plus échanger une batterie iPhone SE authentique contre une autre sans déclencher un avertissement:

Également incompatible? La batterie. Il s’avère que, bien que la batterie soit identique, le connecteur de la carte mère de la batterie diffère de celui du 8, donc ils ne s’emboîtent pas. Le SE se connectera à une batterie d’iPhone 11, qui utilise le même connecteur, mais il ne s’allumera pas. Et, malheureusement, ce téléphone apparemment rétrograde contient des barrages routiers Apple très modernes. Vous ne pouvez même pas échanger une batterie iPhone SE 2020 authentique contre une autre sans déclencher un avertissement de service «pas une batterie Apple authentique».

En fin de compte, iFixit fait l’éloge de la rétrocompatibilité entre l’iPhone 8 et le nouvel iPhone SE. Bien qu’il soit bon pour les efforts de fabrication d’Apple, il est également utile pour la réparabilité. À son tour, cela joue un rôle dans «la réduction des déchets de fabrication de nouvelles conceptions et la facilitation des pièces de rechange», conclut le rapport.

Découvrez la répartition complète d’iFixit ici.

