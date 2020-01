IFTTT fonctionne maintenant avec 12 nouveaux services, y compris l’ouvre-interphone intelligent de Nuki, mais perd le support de 11 autres

Si vous n’êtes pas familier avec If This Then That, plus communément appelé IFTTT, c’est l’un des meilleurs moyens d’automatiser les tâches et de connecter les services en ligne et les appareils domestiques intelligents entre eux. Même si de nombreux produits peuvent déjà communiquer entre eux, IFTTT vous permet de personnaliser cela et d’intégrer des déclencheurs personnels, sans passer par des processus d’intégration complexes. La plate-forme est constamment mise à jour pour prendre en charge de nouvelles applets, mais en supprime également quelques-unes. Depuis notre couverture en octobre, il y a eu quelques changements que nous avons énumérés ci-dessous:

Commençons par les 12 nouveaux services qui ont fait leur chemin sur la plateforme:

AL-KO Smart Garden: associez votre AL-KO Smart Garden à des services météorologiques ou de localisation

Alpaga: négociez les stocks plus facilement avec une connexion directe à votre enceinte intelligente

Apilio: Apilio est un contrôleur virtuel pour la domotique, que vous pouvez maintenant passer au niveau supérieur avec l’intégration IFTTT

Aquarea Smart Cloud: contrôlez et surveillez votre pompe à chaleur Panasonic Aquarea

Arnoo: connectez les appareils et modules IoT d’Arnoo à d’autres services avec IFTTT

ATLANTIC Cozytouch: laissez votre appareil de chauffage Atlantic interagir avec des solutions tierces

Livisi Home: utilisez LIVISI Home States dans IFTTT avec des services tels que Google Calendar et Location.

Niko Home Control: interagissez avec les solutions d’automatisation Niko Home Control à l’aide de services tels que Hue et FIBARO.

Nuki Opener: connectez votre interphone intelligent à d’autres services

SAUTER Cozytouch: laissez votre chauffage Sauter interagir avec des solutions tierces

THERMOR Cozytouch: laissez votre chauffage Thermor interagir avec des solutions tierces

TMT Chow: Si vous utilisez l’application d’automatisation sur votre téléphone, vous serez heureux de savoir qu’elle peut désormais communiquer avec une gamme beaucoup plus large d’appareils via IFTTT.

Malheureusement, les 11 ci-dessous ont été supprimés et ne sont plus pris en charge:

Albertheijn

Base

Brainium

Brillant

Tiret

Homeboy

Innogie

Message Bird

Stores vénitiens

Ooler

Skreens