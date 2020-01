ignoré à nouveau l’E3 pour démarrer la nouvelle PlayStation 5

Sony sauter à nouveau« E3, quelques mois avant de lance sa prochaine console PlayStation 5 pendant la saison des vacances 2020. C’est la deuxième année consécutive que Sony saute l’une des plus grandes conférences de jeux vidéo au monde.

E3, abréviation de Salon du divertissement électronique, est un événement annuel de longue durée qui se tient chaque année en juin à Los Angeles, et a toujours été là où il est Microsoft que Sony a révélé de nouveaux détails sur le prochain logiciel et matériel.

“Après une évaluation minutieuse, SIE a décidé de ne pas participer à l’E3 2020. Nous avons un grand respect pour l’ESA en tant qu’organisation, mais nous ne pensons pas que la vision de l’E3 2020 soit le bon endroit pour ce sur quoi nous nous sommes concentrés. cette année », raconte le porte-parole de Sony Interactive.

«Nous nous appuierons sur notre stratégie événementielle mondiale en 2020 en participant à des centaines d’événements grand public dans le monde. Notre objectif est de faire en sorte que les fans se sentent membres de la famille PlayStation et aient accès à la lecture de leur contenu préféré. Nous avons une gamme fantastique de titres à venir sur PlayStation 4 et avec le prochain lancement de PlayStation 5, nous avons vraiment hâte de célébrer une année avec nos fans. “

Sony: l’E3 ne présente pas d’intérêt pour la maison, la Playstation 5 aura peut-être son propre événement personnel

On ne sait pas si Sony prévoit un événement de lancement unique pour PS5. Microsoft a décidé de montrer sa prochaine Xbox Series X pendant je Game Awards le mois dernier et prévoit probablement de révéler plus d’informations lors de l’E3.

Jusqu’à présent, la société a mis du temps à publier de vrais détails sur PS5. Au CES 2020, sa grosse allumeuse était la partage de logo . La console sera compatible avec les versions précédentes de PS4 et sera livrée avec un disque SSD, en plus de prendre en charge le Graphiques 8K et le lancer de rayons. Pourtant, on sait peu de choses sur la console, sa gamme de logiciels ou son apparence.

Autrefois le salon le plus important pour l’industrie du jeu, l’impact de l’E3 a diminué ces dernières années. Étant donné que le streaming a permis plus que jamais de regarder les nouvelles de chez soi, des entreprises comme Nintendo choisissent d’organiser leurs événements directement en ligne. La participation est a diminué l’an derniertandis que Sony a sauté le spectacle pour la première fois de son histoire en 24 ans.

Malgré l’absence de Sony dans un communiqué, l’Electronic Software Association, le groupe commercial de jeux vidéo hébergeant E3, se dit confiant que le spectacle de cette année sera “passionnant et énergique”.