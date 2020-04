Ikea travaille déjà dans la maison qui sera après le coronavirus

Auteur: Sofía Sánchez

Ikea s’est réveillé dans un monde inconnu.

Le coronavirus a fait prendre conscience à la multinationale suédoise que deux choses sont encore loin d’être numérisées: la nourriture et les meubles.

Si les chaînes de supermarchés – avec en tête Mercadona, Carrefour et Dia – ont forcé la machine à essayer de répondre au boom de la demande causée par l’enfermement, Ikea a déjà commencé à réfléchir. Et, si quelqu’un sait le faire, c’est lui qui a compris que, dans la décoration de la maison, le design et la qualité cessaient d’être en contradiction avec le prix.

“Nous avons dit au revoir à l’omni-canal d’un AVC et nous avons continué à vendre à 100% en ligne. Le canal téléphonique est une fois de plus la clé: il ne résout plus les doutes mais il accompagne les ventes assistées et la planification de la maison.” Mosiri Cabezas, directeur de la stratégie numérique chez Ikea, a admis il y a quelques jours lors d’une réunion virtuelle organisée par IE Business School que COVID-19 oblige à réinventer l’omnicanal «Cet équilibre délicat entre les magasins physiques et les magasins en ligne – et donne à la logistique une importance capitale, car la clé n’est plus de vendre mais de livrer le produit.

Non seulement cela. Nous entrons dans une ère où l’expérience en magasin sera une autre: “Lorsque nous allons dans un point de vente, nous serons beaucoup plus exigeants avec les commandes et la distance de sécurité.”

Notre maison va également changer. L’espace que, en Espagne, nous ne laissons que compte-gouttes depuis un mois, est monté sur notre liste de priorités. Il est possible, selon Cabezas, que jusqu’à ce que dans deux ans, nous devions rester à la maison par intermittence. Notre coworking temporaire est plus que susceptible de devenir un bureau fréquent si le télétravail s’installe.

Et, chez Ikea, des questions sont posées. “La maison va être un refuge fondamental; un endroit pour commander des choses, mais aussi pour cuisiner ou faire du sport … Ce sera un espace beaucoup plus multidisciplinaire. Et comment couvrir tous ces besoins?”

Le responsable de l’ouverture du monde numérique à l’entreprise fondée par Ingvar Kamprad en 1943 prévoit que, d’une manière ou d’une autre, ils devront le faire. Et le talent espagnol pourrait aider, puisque, depuis 2017, Ikea travaille avec la startup américaine Ori Systems, fondée par l’ingénieur basque Hasier Larrea, comme le rapporte El País.

Les deux ont développé une collection de meubles robotiques appelée Rognan – avec un design suédois et la technologie Ori. Comme Seana Strawn, chef de produit chez Ikea, l’a déclaré dans sa présentation en juin 2019: “Nous savons que l’un des plus grands défis à la maison est le stockage et la recherche d’espace pour toutes les activités que vous souhaitez y faire. Surtout, en les grandes villes. Et nous voulions changer cela. “

L’adaptation à la nouvelle époque signifie également pour la chaîne suédoise “être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, distribuant nos produits en fonction des besoins de chaque zone et avec un contact constant avec les clients “, de l’avis de Cabezas.

Depuis que le gouvernement a décrété l’état d’alarme à la mi-mars, les magasins Ikea ont été fermés. Le service en ligne est disponible, comme le canal téléphonique, bien que le groupe prévienne que les délais de livraison pourraient être retardés. Les livraisons de marchandises à votre domicile sont laissées à la porte du client et Les services d’installation et de montage ont été reportés sur tous les marchés où il est présent. Le canal téléphonique, quant à lui, dessert les clients tous les jours de 9h à 20h.

Les leçons du «monde invisible»

Au temps du coronavirus, le travail de nombreux héros anonymes nous invite à réfléchir. Et l’effort de certaines entreprises, qui fournissent des services et ne vendent pas de produits glamour, est révélateur.

«Cette période nous fait apprécier les infrastructures et apprendre du monde invisible. Des organisations très motivées et des processus définis où chacun sait quoi faire. Des organisations prêtes à agir et à désinfecter un hôtel. Comment transférer cela à des entreprises comme Ikea ou El Corte Inglés? “, a demandé Cabezas, qui a travaillé pendant près de 20 ans chez Telefónica.

Ikea, arrivé en Espagne en 1996 et facturé 1,6 milliard de dollars l’an dernier – son exercice se termine en août – à la campagne, il est le miroir de la personnalité des habitants du Småland, la région suédoise dans laquelle il est né. Économies, efficacité et innovation. Maintenant, preuve de pandémie.

