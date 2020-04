Il Buco est le film qui fait discuter le monde entier

La plateforme de contenu en streaming Netflix a récemment sorti un nouveau film intitulé Le trou, réalisé par Galder Gaztelu-Urrutia. C’est un thriller d’horreur espagnol avec une grande métaphore.

Le film remonte à 2019 mais il n’a été inclus dans le catalogue qu’en mars 2020 et est immédiatement entré dans le Top 10 des films les plus regardés de la plateforme. Découvrons ensemble les détails.

Netflix Il Buco entre dans le top 10 des films les plus visionnés de la plateforme

Avant de parler du film en détail, voici le synopsis: “Dans une prison où les prisonniers des étages supérieurs mangent mieux que ceux du dessous, un homme travaille pour faire changer les choses et tout le monde reçoit suffisamment de nourriture”. Le protagoniste du film s’appelle gorengqui entre comme bénévole prison à structure verticale, dans lequel un trou a été construit dans les étages de chaque cellule dans lequel une plate-forme passe une fois par jour avec de la nourriture.

la la nourriture sur la table sera mangée par les prisonniers de premier niveau et ce qu’ils laissent peut être mangé par les prisonniers de deuxième niveau et ainsi de suite. Chaque prisonnier, avec son partenaire, reste dans la même «fosse» pendant un mois. De toute évidence, les détenus du les étages inférieurs sont lentement dévorés par la faim et sont donc contraints à des comportements extrêmes. Goreng vit la situation de première main et décide de s’engager personnellement afin que la situation puisse changer, et même ceux des étages inférieurs puissent recevoir de la nourriture.

Si vous n’avez pas encore eu l’honneur de voir ce film, vous pouvez jeter un œil à bande-annonce officielle, disponible sur la chaîne officielle de la plateforme sur YouTube. Le casting d’Il Buco est composé d’Iván Massagué qui joue Goreng, Alexandra Masangkay et Miharu, Antonia San Juan est Imoguiri, Emilio Buale est Baharat et Zorion Eguileor.