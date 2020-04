il est désormais gratuit dans toute l’Italie

Rester toujours connecté est devenu une pratique que les jeunes et les adultes pratiquent depuis un certain temps déjà: depuis que le marché du téléphone a élargi ses offres pour promouvoir de grandes quantités de Go par mois, il n’est pas plus courant que rare de désactiver la connexion de données. Depuis quelques mois cependant, rester en ligne n’est plus indispensable d’avoir un forfait payant proposé par les opérateurs mobiles et tout cela grâce à la mise en place d’un réseau Wifi national, mais surtout gratuit.

WiFi illimité et gratuit dans toute l’Italie: voici les détails de l’initiative

Grâce à une initiative fortement souhaitée par le MiSE, l’Italie dispose aujourd’hui d’une ligne WiFi gratuite ouverte aux citoyens comme aux touristes. Actuellement en phase d’extension sur tout le territoire italien, la ligne est déjà active dans de nombreuses administrations consultables sur la carte interactive officielle.

Évidemment, nous réitérons que les travaux ne sont pas tous terminés: en fait, l’objectif ne peut être archivé qu’avec la réalisation de près de 7 500 municipalités situées dans le nord, le centre, le sud et les îles du pays.

Smartphone à la main: voici comment profiter du WiFi

Afin de pouvoir surfer sans dépenser un sou, il faudra suivre quelques étapes. Il est important de souligner, en effet, qu’il ne sera pas simplement nécessaire d’ouvrir les paramètres réseau et de sélectionner le WiFi pour pouvoir se connecter car il sera indispensable de s’inscrire en premier.

Afin de continuer avec ce dernier, il sera obligatoire de télécharger l’application dédiée via les boutiques Android et iOS. Une fois que vous aurez effectué cette étape et saisi toutes les données requises, le jeu sera fait: il suffira de vous ancrer à un hotspot (le plus près possible) pour pouvoir commencer à surfer à l’infini.