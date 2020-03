Il est désormais possible de jailbreaker un iPhone à l’aide d’un téléphone Android – .

Nous sommes en 2020, mais certains utilisateurs d’iPhone et d’iPad veulent toujours jailbreaker leurs appareils. La bonne nouvelle pour eux est que, même si iOS a pu être sophistiqué et sécurisé, il peut encore être jailbreaké. Même iOS 13 peut être piraté si vous cherchez à installer sur votre appareil des applications non autorisées dans l’App Store.

La façon dont vous procéderiez normalement pour jailbreaker vos appareils iOS était relativement simple. Vous auriez besoin d’un programme spécial installé sur votre ordinateur Mac ou Windows qui jailbreakerait l’appareil connecté audit ordinateur via un câble Lightning. Mais comme c’est 2020, vous pouvez maintenant faire tout cela en utilisant un téléphone Android au lieu d’un PC.

Esprit. Soufflé.

Grattez ce que j’ai dit auparavant sur le jailbreak. Effectivement, effectuer la tâche avec un appareil Android est une raison suffisante pour jailbreaker un iPhone juste pour voir si cela fonctionne. Attention, nous ne suggérons à personne de jailbreaker un appareil à l’aide des outils. De mauvaises choses peuvent se produire lors du jailbreak ou de l’enracinement d’un appareil, et vous ne devriez poursuivre le processus que si vous êtes à l’aise de les exécuter en premier lieu. Dans ce cas, vous connaissez probablement déjà les risques encourus, et il y en a plusieurs.

En parlant d’enracinement, vous devrez rooter votre téléphone Android avant de l’utiliser pour jailbreaker l’iPhone, ce qui signifie que vous devez suivre deux procédures similaires. Là encore, si vous êtes le genre de personne qui jailbreake ses appareils, vous avez probablement déjà un accès root à votre téléphone Android. En plus de cela, vous pourriez avoir besoin d’un adaptateur USB-C vers micro-USB pour connecter votre appareil iOS au téléphone Android si un appareil Lightning vers USB-C standard ne fera pas le travail.

Comme l’explique Cult of Mac, le jailbreak qui fonctionne sur Android s’appelle Checkra1n, qui est toujours en version bêta. Cela ne fonctionne que comme un jailbreak captif, ce qui peut être un problème. Vous devez jailbreaker le combiné à chaque redémarrage, mais c’est pourquoi le faire avec un combiné Android peut être utile. Pourtant, être incapable de démarrer ou même de redémarrer votre appareil iOS à moins qu’il ne soit connecté à un téléphone Android n’est pas exactement idéal.

La raison pour laquelle Checkra1n fonctionne sur Android pour certains appareils iOS exécutant iOS 13 est que l’outil prend en charge macOS et Linux – une application Windows devrait bientôt arriver. Vous pouvez tout lire sur l’ensemble du processus sur Reddit, où vous trouverez également un tutoriel pour utiliser ce nouveau jailbreak.

