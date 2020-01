Il est possible que l’Apple TV + devienne le futur domicile de la NFL Sunday Ticket

Alors qu’Apple cherche à étendre potentiellement le contenu qu’il met à disposition via Apple TV +, un nouveau rapport de l’Athletic suggère aujourd’hui que la société pourrait être le futur domicile de NFL Sunday Ticket. Cela fait suite à des informations publiées en 2016 selon lesquelles Apple était en négociation pour acquérir les droits de Thursday Night Football.

Actuellement, DirecTV a les droits sur le forfait hors marché de la NFL du dimanche, mais l’accord expire en 2020. DirecTV est «largement censé s’éloigner» de l’accord, selon le rapport d’aujourd’hui, en raison de «priorités changeantes» lors de sa société mère, AT&T.

Alors, où cela laisse-t-il Apple? En vertu d’accords avec des partenaires existants, la NFL n’est actuellement pas autorisée à négocier avec d’autres entreprises. Mais le rapport d’aujourd’hui dit que ce n’est «pas un secret» que le commissaire de la NFL Roger Goodell et le PDG d’Apple Tim Cook «parlent». Cette mention d’Apple a été repérée pour la première fois sur Twitter par Jason Snell.

“La NFL est depuis longtemps sous pression pour ouvrir Sunday Ticket à plus de plates-formes que le satellite, et le diffuser via Apple TV résoudrait ce problème”, explique le rapport. Apple, Amazon et d’autres seraient «dans le mélange» pour les forfaits dimanche après-midi, dimanche soir, lundi et jeudi soir, ainsi que Sunday Ticket et RedZone.

Dans la pièce, le consultant sportif Marc Ganis suggère qu’une chose qu’Apple pourrait faire pour différencier son service de streaming est «d’obtenir un package sportif majeur». Le NFL Sunday Ticket pourrait représenter ce package, et il sera disponible dans deux ans. Des rapports précédents ont également suggéré qu’Apple avait au moins eu des entretiens avec le PAC-12 sur la possibilité de diffuser du contenu sportif sur Apple TV +.

Si ces histoires vous semblent familières, c’est parce qu’Apple aurait également été impliqué dans des négociations avec la NFL pour Thursday Night Football en 2016. En fin de compte, la NFL a finalement conclu un accord avec Amazon, qui a été renouvelé pour deux saisons supplémentaires en 2018 pour un énorme 130 millions de dollars.

Apple TV + n’offre actuellement qu’un accès aux émissions télévisées et films originaux d’Apple. En plus d’ajouter un catalogue de films et d’émissions de télévision d’autres studios, les sports en direct seraient un moyen intéressant d’étendre le service au-delà des originaux Apple.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: