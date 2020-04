Il est temps de jouer à Parcheesi en ligne et de passer un bon moment

Il est vrai que les loisirs peuvent être vraiment ennuyeux, surtout si vous vous retrouvez à l’intérieur sans rien faire. Souvent, les consoles de jeux vidéo peuvent être monotones car elles ne vous offrent pas un titre léger et amusant. C’est pourquoi une excellente option qui existe aujourd’hui est de jouer en ligne à Parcheesi depuis Playspace. Oui, c’est aussi simple que ça, et mieux encore, vous n’aurez pas à dépenser d’argent, c’est totalement gratuit.

Jouer à Parcheesi en ligne est totalement gratuit

La première chose que vous devez savoir, c’est que ce jeu vient directement de l’Inde, c’est là qu’il est né. La vérité est que c’est un jeu de société super populaire qui se joue partout sur la planète. C’est parce que c’est vraiment amusant, divertissant à tout moment, surtout si vous décidez de jouer avec votre famille ou vos amis.

Maintenant, grâce à la technologie, et comme prévu, vous pouvez jouer au Parcheesi dans le confort de votre mobile. Où que vous soyez, le jeu sera toujours disponible sur votre smartphone. Un avantage est que les jeux sont généralement rapides, vous n’avez donc pas besoin de beaucoup de temps pour vous amuser un peu. De quoi être reconnaissant si vous êtes une personne occupée.

Parcheesi est très facile, vous l’aimerez vraiment

Bien qu’il soit certain que vous saurez déjà comment cela fonctionne, la mécanique du jeu est très simple, vous verrez qu’il y a 2 dés et chaque joueur aura 4 jetons. Ces jetons doivent être amenés sur la case du but avant vos rivaux, c’est ainsi que vous remporterez la victoire. Vous devrez élaborer un bon plan afin de ne pas perdre vos jetons en cours de route car, si vous en manquez, vous ne pourrez pas gagner.

Parcheesi de Playspace pour Android propose 3 façons différentes de jouer. L’option la plus simple consiste à appuyer sur la case “Jouer maintenant”, afin que vous puissiez entrer dans des jeux aléatoires super rapidement pour faire face à n’importe quel adversaire. Vous avez également la section “Voir les jeux”. Là, vous pouvez choisir le jeu que vous aimez le plus en fonction du nombre de joueurs qui y sont. Enfin, il y a l’option “Créer un jeu”, vous pouvez y mettre chacune de vos règles comme bon vous semble.

Vous avez le choix entre plusieurs options, ce n’est pas un jeu lent et ennuyeux de ludo gris, c’est tout le contraire. Il existe de nombreuses modalités, parmi les plus demandées par la communauté des joueurs: jeux classiques, à deux, turbo et jeux privés (vous ne pouvez donc jouer qu’en famille ou entre amis).

Mais ce n’est qu’un début, Internet donne pour tout, donc jouer en ligne à Parcheesi est une expérience vraiment divertissante. Vous pourrez personnaliser chacun de vos jetons, acquérir des objets pour votre chat, participer à des tournois contre des joueurs du monde entier et bien plus encore.

L’inscription ne prendra que quelques secondes

La procédure est très intuitive et vous pouvez le faire rapidement. D’un autre côté, vous pouvez rester tranquille, vos données seront protégées à tout moment. Il y a 3 façons différentes de faire votre inscription, choisissez simplement celle que vous aimez le plus et ce sera tout.

Une option super utile est de vous inscrire avec votre compte Facebook. C’est très pratique car il vous permettra de défier directement chacun de vos amis. Une autre méthode très efficace consiste à utiliser votre compte Google, vous n’aurez qu’à mettre votre Gmail et rien d’autre. Vous êtes maintenant prêt à commencer à jouer à Parcheesi en ligne. Enfin, vous pouvez créer votre compte personnel sur la plateforme afin d’avoir votre profil de joueur.

Comme vous l’avez vu, jouer au Parcheesi est une excellente option que vous avez actuellement à votre disposition. C’est un jeu très simple et s’adresse à tous les systèmes d’exploitation mobiles. Bien sûr, vous avez également une version iOS de Parcheesi de Playspace, afin que vous puissiez passer de bons moments amusants sur votre iPhone.

Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour accéder à votre première partie. Ah! Et vous pouvez inviter vos amis et votre famille à rejoindre votre jeu. La réalité est que ce jeu est à la mode, d’autant plus que nous passons actuellement plus de temps à la maison et souhaitons pouvoir être distraits et s’amuser en même temps.

