Il est temps de se préparer à une pandémie de coronavirus aux États-Unis – .

L’épidémie de coronavirus a le monde entier sur le bord. Des pays comme la Chine et ses voisins ont été particulièrement touchés, mais la maladie COVID-19 est apparue partout dans le monde. Les États-Unis ont été particulièrement chanceux au cours des deux derniers mois, avec seulement 14 cas confirmés de virus d’un océan à l’autre, et la grande majorité de ceux liés aux voyageurs en provenance de Chine.

Personne ne veut inciter à la panique – cela est souvent cité comme une raison pour laquelle l’Organisation mondiale de la santé a retardé sa déclaration de COVID-19 en tant que pandémie – mais il y a une frontière fine entre se protéger contre une réaction excessive et garder les gens dans l’ignorance. La vérité est que se préparer à une épidémie à grande échelle du virus ici aux États-Unis est quelque chose qui devrait être dans l’esprit de tout le monde, même si cela ne se concrétise pas.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont clairement indiqué qu’ils pensaient que les États-Unis n’avaient pas connu le pire du virus et que nous finirions par le traiter à une échelle beaucoup plus large. Les responsables de la santé pensent que des perturbations importantes de la vie quotidienne peuvent être inévitables, tout comme ce fut le cas en Chine et plus récemment au Japon, où les écoles sont fermées et les fermetures sont en place.

Le virus s’est révélé particulièrement difficile à contenir en raison d’une combinaison de facteurs. D’une part, il peut passer de personne à personne assez rapidement, comme cela a été démontré en Chine. De plus, il peut se propager entre les individus même en l’absence de symptômes, ce qui signifie qu’une personne apparemment en bonne santé peut en infecter beaucoup d’autres avant que des symptômes évidents ne se manifestent.

Savoir comment se préparer à une pandémie nationale ou même à une épidémie localisée peut être difficile, et il est facile d’avoir peur de «trop en faire». Vous n’avez probablement pas besoin d’enterrer un conteneur d’expédition dans votre arrière-cour comme quelqu’un de la série télévisée Doomsday Preppers, mais avoir des fournitures supplémentaires à portée de main est toujours une bonne idée.

Au strict minimum, il est important de faire le point sur vos fournitures actuelles et de savoir combien de temps vous pourriez vivre confortablement dans un scénario de semi-verrouillage. Cela signifie avoir plus de diverses choses, y compris des éléments vitaux comme l’eau en bouteille et tous les médicaments que vous ou votre famille devez prendre quotidiennement. Les aliments non périssables sont également une bonne chose à garder à portée de main. Multipliez vos fournitures de sauvegarde en fonction de la taille de votre ménage.

Ce sont les principes fondamentaux dont une personne aurait besoin pour rester en grande partie inchangée par un verrouillage temporaire ou un mandat du gouvernement stipulant que les gens restent à la maison pendant qu’une épidémie est traitée. Cela ne signifie pas que vous devez devenir thésauriseur. En fait, loin de là. Avoir à portée de main quelques semaines de nourriture et de fournitures supplémentaires pour vous assurer de ne pas avoir à quitter votre maison souvent est un excellent début.

Vous pouvez facilement marcher entre la préparation et la panique, et rester du côté droit en appliquant un peu de bon sens. Si le pire arrive, vous êtes prêt. Si ce n’est pas le cas, vous avez quelques caisses d’eau en bouteille supplémentaire et de nourriture pour les voyages en voiture chauds d’été. C’est un gagnant / gagnant.

