Il est temps pour Google de créer un éditeur vidéo pour Chromebooks et Android

Il faut beaucoup d’applications pour construire un écosystème. Google a tous les éléments essentiels – courrier électronique, calendrier, contacts, applications de productivité, etc. – mais l’entreprise a toujours eu du mal avec les outils créatifs. Plus particulièrement, Google ne dispose toujours pas d’un éditeur vidéo approprié pour ses propres systèmes d’exploitation, ce qui devient encore plus problématique à mesure que les Chromebooks haut de gamme prennent de l’ampleur.

Revenons un peu en arrière. En 2011, Google a introduit une nouvelle application appelée «Movie Studio» dans le cadre de la mise à jour Android Honeycomb. C’était un éditeur vidéo à part entière, complet avec une chronologie, des transitions, une importation audio et une exportation multiformat. L’application s’est avérée assez horrible, en partie à cause du faible matériel de la tablette Motorola XOOM, et aussi parce qu’elle n’a jamais reçu de mises à jour importantes après son introduction. Google ne l’a jamais inclus avec le Nexus 7, et il a été supprimé d’AOSP à un moment ultérieur.

C’était plus ou moins la seule fois que Google essayait de créer une application de montage vidéo pour Android. Bien sûr, l’application Google Photos moderne a une fonction de découpage extrêmement limitée, et un éditeur simpliste est apparu récemment dans la version Web, mais même le Movie Studio à moitié cuit que Google a créé il y a près de dix ans avait plus de fonctionnalités.

Au moment où Google a présenté pour la première fois son Movie Studio primitif, Apple avait déjà son éditeur iMovie fonctionnant sur l’iPhone 4 et l’iPad de deuxième génération. Cette application continue de recevoir des mises à jour à ce jour, offrant désormais un montage 4K, un support d’affichage externe et même des effets d’écran vert.

iMovie sur l’iPad

Je comprends pourquoi Google ne s’est probablement pas senti obligé de continuer à travailler sur un éditeur vidéo pour Android. Après le flop du Motorola XOOM, il est devenu clair que les tablettes Android ne deviendraient jamais des machines de productivité / créatives, et les éditeurs vidéo sur des écrans de taille de téléphone ne sont pas une expérience aussi géniale.

Google a désormais une nouvelle incitation à créer un éditeur vidéo de première classe: les Chromebooks. Le marché des Chromebooks haut de gamme a explosé au cours de la dernière année, avec des modèles comme le Samsung Galaxy Chromebook et le Chromebook Flip C436 d’Asus qui entrent dans le courant dominant. Avec les processeurs mobiles haut de gamme Intel et AMD désormais inclus dans beaucoup de ces ordinateurs portables, l’édition de vidéos de haute qualité devrait être plus que possible – même avec le surcoût supplémentaire de la couche de compatibilité des applications Android.

Imaginez ceci: un éditeur vidéo basé sur la chronologie pour Android et Chrome OS, avec la possibilité d’extraire du contenu de votre bibliothèque Google Photos de manière transparente. Google pourrait même utiliser une partie de la magie d’apprentissage automatique de ses caméras Pixel comme effets vidéo, comme les emoji AR et les filtres de type Night Sight. Mieux encore, Google pourrait enfin mettre de côté l’argument “vous ne pouvez pas modifier des vidéos sur un Chromebook”.

Le meilleur éditeur vidéo disponible sur Android est probablement Adobe Premiere Rush, qui propose plusieurs pistes, auto-ducking, effets vidéo, transitions et même des modèles intégrés. Cependant, l’application n’est actuellement compatible qu’avec une poignée d’appareils, dont aucun n’est un Chromebook.

Je sais ce que certains d’entre vous pensent: “Hé Corbin, vous pouvez simplement exécuter un éditeur vidéo Linux à l’intérieur du conteneur Linux!” Cependant, Chrome OS travaille toujours sur l’accélération vidéo pour les applications Linux, donc éditer n’importe quoi va être un processus lent et douloureux. Même une fois corrigé, je préférerais toujours que Google propose son propre produit, en particulier un qui fonctionne sur tous les appareils Android et Chrome OS.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de marché pour les tablettes Android haut de gamme, un éditeur vidéo basé sur Android conçu pour les grands écrans (mais idéalement fonctionnel sur les téléphones) pourrait rendre la prochaine génération de Chromebooks beaucoup plus attrayante. Il est temps que Google finisse de combler l’écart dans l’application Chromebook, et un éditeur vidéo à part entière est un bon point de départ.