Il était une fois à Hollywood – Sony publie un court documentaire pour son principal candidat aux Oscars

Le dernier film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, a reçu un making-of documentaire. Le film de 28 minutes, Once Upon a Time in Hollywood – A Love Letter to Making Movies, fait suite à une longue campagne aux Oscars et est clairement conçu pour les cinéphiles.

Le documentaire présente des images du film entrecoupées de citations de personnes qui ont travaillé sur le film, y compris plusieurs membres de la distribution, tels que Kurt Russell, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie et Brad Pitt. Le documentaire est également remarquable pour contenir des images de Luke Perry parlant de Tarantino et du film. Perry est décédé tragiquement à 52 ans avant la sortie du film.

Ce n’est pas le genre de documentaire qui donne un aperçu réel ou des anecdotes jamais entendues (l’histoire de l’inspiration de Tarantino pour le film que nous avons précédemment couvert est abordée à nouveau ici), mais c’est une montre amusante pour les fans.

Il était une fois à Hollywood a reçu 10 nominations aux Oscars, et Brad Pitt est généralement considéré comme le favori pour le prix du “Meilleur acteur de soutien” pour sa performance. Le film a également un plan raisonnable dans la plupart des grandes catégories dans lesquelles il a été nominé, notamment Meilleur réalisateur, Meilleur scénario original et Meilleur film.

Le prochain projet de Quentin Tarantino n’est pas encore annoncé, mais ce ne sera probablement pas le film Star Trek dont il a déjà parlé. Il a également discuté de la possibilité de sortir une coupe de quatre heures de ce dernier film.