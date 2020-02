Il était une fois: le méchant Gothel de la saison 7 d’Emma Booth expliqué

Qui était Il était une fois saison 7 méchant Gothel? Jouée par l’actrice australienne Emma Booth, Gothel était l’un des principaux antagonistes de la septième et dernière saison de Once Upon A Time, qui a comporté un redémarrage en douceur et a déplacé l’action de Storybrooke, dans le Maine, à Hyperion Heights, une banlieue de Seattle. Le personnage est basé sur la méchante Mère Gothel de l’animation Disney 2010 de Tangled qui est à son tour inspirée par Dame Gothel de Brothers Grimm conte de fées Rapunzel.

L’histoire de Gothel dans Once Upon A Time commence il y a des milliers d’années dans le pays sans magie, alors qu’il était encore un royaume magique, bien avant que la première malédiction ne soit lancée. Gothel faisait partie d’une famille de nymphes d’arbres qui fournissaient la magie de la terre mais après une rencontre avec des humains ignobles, les nymphes ont été assassinées et leur maison détruite, ce qui a laissé la terre dépourvue de magie. Pour se venger, Gothel a anéanti l’humanité et a promis de faire de même lorsque l’humanité est inévitablement revenue avant de partir pour la nouvelle forêt enchantée.

Dans la nouvelle forêt enchantée, Gothel a piégé Raiponce dans sa tour. Après six ans dans la tour, Raiponce s’est échappée mais est revenue à Gothel après que sa fille Anastasia était sur le point de mourir en espérant qu’elle pourrait la sauver. Dans le processus, Raiponce a réussi à piéger le Gothel de Once Upon A Time dans sa propre tour où elle rencontrerait plus tard le capitaine Hook. Après avoir séduit Hook et utilisé la magie pour accélérer sa grossesse, Gothel a donné naissance à une petite fille qui faisait partie de son plan diabolique de créer quelqu’un de sa lignée qu’elle pourrait laisser dans la tour à sa place. Hook a ensuite nommé le bébé Alice et s’est engagé à prendre soin d’elle.

Pendant son séjour dans la nouvelle forêt enchantée, Gothel a également créé son propre coven et s’est alliée à l’autre fille de Rapunzel, Drizella. Ensemble, Gothel et Drizella ont forcé Regina à lancer le sort qui a emporté tout le monde à Hyperion Heights dans Once Upon A Time. À Hyperion Heights, l’authentique identité de Gothel était Eloise Gardener, une femme disparue qui s’est avérée être prise en otage par Victoria Belfrey (AKA Rapunzel). Gothel / Eloise a entrepris de réformer son coven afin qu’elle puisse à nouveau anéantir l’humanité, finissant par recruter sa fille Alice (Tilly in Hyperion Heights) pour mettre en œuvre son plan.

Cependant, dans Il était une fois la mode, le bien l’emporta finalement sur le mal. Alice / Tilly a utilisé sa propre magie puissante pour vaincre sa mère et l’a transformée en arbre, mettant ainsi fin au règne de terreur de Gothel.

