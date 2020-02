il faut moins d’une semaine pour le voir sur Netflix

Le cartel mexicain revient avec une nouvelle série sur Netflix. Les nouveaux épisodes de Narcos Mexique sera diffusé dans quelques jours. Sur le web il pleut une pluie d’avancées et d’informations sur ce qui se confirme comme la série la plus attendue de cette première partie de 2020. Les nouveaux épisodes seront diffusés dans moins d’une semaine après la publication du récent bande-annonce de lancement que nous proposons à la fin des articles en version complète.

Narcos Mexico saison 2: préparons-nous à en voir de bons sur Netflix

Carlo Bernard et Doug Miro ils ont fait une série très réussie. La dynamique de cette nouvelle épopée du trafic de drogue retiendra l’attention des fans qui se sont déjà déchaînés en ligne après l’annonce de l’arrivée des épisodes à partir du prochain 13 février 2020.

Le genre policier et biographique commencé avec Pablo Escobar continue de fasciner et de maintenir l’intérêt pour le nouveau Panneau de Guadalajara au Mexique. Les personnages et les paramètres changent maintenant dans le style des années 80, mais la guerre entre les Narcos locaux est de plus en plus féroce.

Felix Gallardo il est toujours le protagoniste d’un empire milliardaire fondé sur le monde de la drogue et du crime. Elle exporte des tonnes de cocaïne, d’héroïne et de marijuana via ses services de messagerie aux États-Unis.

attendu 8 épisodes pour cette nouvelle série diffusée en moins d’une semaine. L’agent DEA est également dans le casting Walt Breslin, interprété par Scoot NcNairy, qui est venu à l’esprit de l’historien Micheal Pena. Celles-ci aussi, comme la précédente, ont bien l’intention de mettre un terme au cartel et à la violence qui éclate chaque jour sur les routes mexicaines.