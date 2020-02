Il ne reste que deux jours pour acheter une montre connectée gratuite avec les offres Huawei P30 Pro

Avec le lancement de la dernière version de Samsung, l’interdiction de Google et une longue gamme d’appareils concurrents sur le marché depuis son lancement, les offres Huawei P30 Pro sont un peu tombées du radar … alors Huawei a une petite incitation à regagner votre attention.

À l’heure actuelle, une multitude d’offres Huawei P30 Pro vous procureront une Huawei Watch GT Active gratuite. C’est un cadeau d’une valeur d’environ 149 £. Cependant, pour obtenir cette technologie gratuite avec votre téléphone, vous devrez agir assez rapidement avec le délai fixé comme 27 février.

Bien que cela ne soit pas disponible chez tous les détaillants, la très grande majorité est restée coincée. Tant sur la carte SIM que sur les contrats, vous verrez des sites comme Carphone Warehouse, Argos et EE offrant cette promotion.

Cependant, avec plus de 30 détaillants offrant cette montre gratuite, il est difficile de trier et de trouver les meilleurs prix. Nous avons parcouru et sélectionné quelques offres exceptionnelles sur les téléphones Huawei et les avons répertoriées ci-dessous.

Les meilleures offres Huawei P30 Pro + montre gratuite:

Quelle est la qualité du Huawei P30 Pro?

Le Huawei P30 Pro reçoit constamment des éloges comme l’un des appareils les plus innovants, avec une grande partie de ces éloges visant son appareil photo. Arborant une incroyable caméra à zoom 50x, des fonctionnalités de caméra intelligente AI et une qualité globale impeccable, rien ne peut tout à fait correspondre.

La sauvegarde de l’appareil photo est un écran d’affichage d’inifinity de haute qualité, des tonnes de puissance et une batterie massive. En d’autres termes, le Huawei P30 Pro se bat ici pour la place du meilleur smartphone du monde avec seulement un ou deux concurrents.

Lire la critique du Huawei P30 Pro de TechRadar ici

Comment réclamer votre Huawei Watch Active GT gratuite:

Tout ce que vous avez à faire est d’acheter une offre Huawei P30 Pro avant le 27 février. Ensuite, allez sur ce lien et réclamez votre nouvelle montre gratuite. Cela peut prendre jusqu’à 30 jours pour que votre montre arrive, alors ne vous inquiétez pas trop si vous ne la voyez pas tout de suite.

Quels autres détaillants proposent la montre?

Bien que tous ces détaillants fassent partie de cette promotion, ils ne sont pas tous lancés le même jour. Si vous ne trouvez pas la promotion pertinente sur l’un des sites ci-dessous, revenez plus tard.

Mobiles abordables

Amazon.co.uk

Argos

BT Mobile

Buymobiles.net

Entrepôt Carphone

Currys PC World

e2save.co.uk

EE Mobile

Fonehouse

GiffGaff

ID Mobile

John lewis

Téléphones mobiles directs

Mobiles.co.uk

O2

Sky Mobile

Tesco Mobile

Trois

Très

Vodafone

vierge

