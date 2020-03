Il n’y a pas de vaccin COVID-19. Ne tombez pas dans les arnaques. – .

Des escrocs appellent ou envoient des SMS à des personnes, leur proposant des réservations de vaccins COVID-19 en échange de détails sur leur carte de crédit et leurs numéros de sécurité sociale.

Il n’existe pas de vaccin contre les coronavirus, bien que de nombreux pays en aient en cours de développement.

Il n’existe pas non plus de traitement spécifique au COVID-19, même si certains médicaments existants se sont révélés prometteurs pour certains patients.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Plusieurs pays travaillent à accélérer un vaccin COVID-19 qui pourrait empêcher la propagation de la maladie, en supposant que le virus ne mute pas au moment où le vaccin est prêt. Cependant, selon la plupart des estimations, le vaccin ne sera disponible que l’année prochaine, car ces nouveaux médicaments devront passer par les mêmes obstacles réglementaires que tout autre type de vaccin, quelle que soit la gravité de la situation.

Des essais et des études devront être menés pour démontrer l’efficacité et l’innocuité des vaccins avant qu’ils ne soient mis à la disposition du grand public. En d’autres termes, raccrochez immédiatement si quelqu’un vous appelle pour vous promettre un accès immédiat à un vaccin COVID-19.

La police du département de police de Daly City ainsi que le département du shérif de Lucas Country, Ohio ont émis des avertissements concernant la nouvelle arnaque sur les réseaux sociaux:

Nouvelle arnaque: Des gens prétendent appartenir au CDC pour permettre aux gens de “réserver un vaccin pour le COVID-19” avec une carte de crédit et / ou un numéro de sécurité sociale. Il n’y a pas de programme de réserve de vaccins et le CDC n’offre rien de tel. Ne tombez pas en proie!

– Police de la ville de Daly (@DalyCityPD) 17 mars 2020

Des gens appellent apparemment pour réserver un vaccin contre une carte de crédit ou un numéro de sécurité sociale. En règle générale, vous devez raccrocher immédiatement dès que quelqu’un vous demande de tels détails par téléphone, surtout si ce n’est pas vous qui appelez. Donner ces informations à des fraudeurs pourrait vous coûter très cher, surtout lorsqu’il s’agit de partager votre numéro de sécurité sociale.

Dès qu’un vaccin est prêt et que nous avons déjà couvert certains des efforts en cours, les autorités l’annonceront. Votre meilleur endroit pour chercher des conseils sont les sites Web des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui seront parmi les premiers organismes de réglementation à fournir ces mises à jour au public.

Pendant que nous y sommes, il n’y a aucun médicament magique qui fonctionne pour le coronavirus en ce moment, peu importe ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. Les médecins de divers pays ont cependant utilisé des médicaments destinés à traiter d’autres maladies avec des résultats prometteurs. Les exemples incluent Umifenovir (Arbidol), Favipiravir (Avigan), Hydroxychloroquine (Plaquenil), Remdesivir, Losartan, ainsi que des médicaments spécifiques au VIH. Ces drogues ne font même pas partie de la même famille. Certains sont des antiviraux, l’un est contre le paludisme, l’un traite l’hypertension artérielle, et un autre a été développé pour lutter contre Ebola.

Dans chaque cas, les données sont insuffisantes et des tests supplémentaires seront nécessaires avant que les gouvernements du monde entier n’introduisent des thérapies anti-COVID-19, y compris l’un des médicaments ci-dessus ou toute combinaison de ceux-ci. Les géants pharmaceutiques travaillent également sur de nouvelles thérapies pour ce coronavirus particulier, mais cela pourrait prendre des années avant que l’un de ces médicaments ne soit approuvé.

Le système immunitaire de votre corps combattra l’infection et, dans la plupart des cas, il vaincra le virus. Vous devez vous isoler si vous présentez des symptômes (fièvre, toux et essoufflement) et parler à votre médecin du traitement approprié.

Quant aux escrocs qui tentent de profiter de la pandémie de coronavirus, continuez de les signaler aux autorités et assurez-vous de bloquer ces chiffres dans le processus. Il en va de même pour toutes les campagnes par e-mail qui pourraient vous cibler. Déplacez-les vers le spam et attendez les nouvelles officielles des autorités concernant le traitement et les vaccins COVID-19.

Source de l’image: DIVYAKANT SOLANKI / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.