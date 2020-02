Il n’y a vraiment aucune surprise sur PS5 la semaine prochaine – .

Sony devait largement copier son calendrier de lancement de la PlayStation 4 pour la PS5 en 2020 et dévoiler la nouvelle console lors d’une conférence de presse PlayStation Meeting en février. Cela ne s’est pas encore produit jusqu’à présent, et l’annonce de la PlayStation 5 arrivera probablement à une date beaucoup plus tardive. Contrairement à la PS4 en 2013, il y a une énorme différence qui affecte le calendrier de Sony, et c’est la menace de coronavirus qui a déjà incité la division mobile de la société à se retirer du MWC 2020 bien avant l’annulation officielle du congrès. Et maintenant, la branche PlayStation de Sony a décidé qu’elle n’assisterait pas non plus à PAX East, en raison des mêmes préoccupations concernant l’épidémie de virus COVID-19.

PAX East aura lieu entre le 27 février et le 1er mai, et la conférence se déroulera comme prévu malgré la décision de Sony de se retirer. “Bien que nous soyons tristes que Sony ne soit plus présent à PAX East 2020, nous sommes impatients d’accueillir nos amis de Sony aux futurs événements PAX et nous nous efforçons de faire de PAX East 2020 un événement réussi et agréable pour tous les participants et exposants, “Lit un article de blog des organisateurs, ajoutant que l’événement aura lieu comme prévu” avec un nettoyage et une désinfection améliorés à travers le salon. “

Sony a annoncé son retrait du salon avec une mise à jour d’un ancien article sur le blog PlayStation qui a dévoilé le plan de Sony pour le salon:

Aujourd’hui, Sony Interactive Entertainment a décidé d’annuler sa participation à PAX East à Boston cette année en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19 (également appelé «roman coronavirus»). Nous pensions que c’était l’option la plus sûre, car la situation change quotidiennement. Nous sommes déçus d’annuler notre participation à cet événement, mais la santé et la sécurité de notre main-d’œuvre mondiale est notre plus grande préoccupation.

Des jeux comme The Last of Us Part II et le remake de Final Fantasy VII ont été mentionnés dans l’annonce précédente, mais ces expériences ne seront plus disponibles maintenant que Sony s’est retiré de la série.

Si vous espériez que Sony réussirait d’une manière ou d’une autre, comme Microsoft, à annoncer de nouvelles informations PS5 lors de PAX, eh bien, vous pouvez tout oublier. La Xbox Series X a été dévoilée dans une annonce inattendue en décembre dernier. Plutôt que de tenir son propre événement de presse, Microsoft a surpris le public des Game Awards en révélant le nom et le design de la console pendant le spectacle.

Sony s’était déjà retiré de l’E3 bien avant que les problèmes de coronavirus n’incitent les entreprises à se retirer du MWC et d’autres salons. À l’époque, cette décision semblait un peu surprenante, étant donné que c’est l’année où la prochaine grande console de Sony sera lancée. Et n’oublions pas, Sony a utilisé l’E3 2013 pour révéler plus de détails sur la PS4.

Avec tout cela à l’esprit et sans aucune fin en vue de la menace importante du coronavirus, on ne sait pas quand la PlayStation 5 sera dévoilée.

Source de l’image: Photo de Paco Freire / SOPA Images / Shutterstock

