«Il n’y aura jamais de bouton pour éditer les tweets»

Twitter reçoit depuis longtemps une proposition commune de nombre de ses utilisateurs: la mise en place d’un bouton qui permet de modifier les tweets une fois publiés pour corriger toutes sortes d’erreurs qui peuvent exister en eux. On a beaucoup parlé de cette fonction ces derniers temps, mais la plateforme envisage-t-elle vraiment de la mettre en œuvre dans un avenir proche?

Jack Dorsey, après l’avoir brièvement commenté en 2018, parle à nouveau de cette fonction dans une vidéo que Wired publie maintenant, où le PDG exprime plus clairement ce qui est, comme mentionné, l’un des thèmes récurrents entre qui utilisent le réseau social. Car parmi les nombreuses questions auxquelles il répond en un peu plus de onze minutes que dure l’enregistrement, où il révèle qu’il essaie de “méditer deux heures par jour” et que fait sept repas par semaine, “dîner seulement”, ne pouvait pas manquer celui qui demande à savoir si “nous pouvons avoir ce bouton d’édition en 2020”.

Bien sûr ne pouvant pas, Dorsey répond:

La réponse est … non.

Il y a une explication (ou quelque chose comme ça)

Le fait de mettre en œuvre ou non un outil pour modifier les tweets a été controversé dès le départ en raison des implications que cela peut avoir, et que le PDG élabore une fois clarifié ce qui précède: “La raison pour laquelle il n’y a pas de bouton d’édition, pour lequel il n’y a jamais eu de bouton d’édition, c’est qu’on commence par un service de SMS “, explique-t-il. “Comme vous le savez tous, lorsque vous envoyez un message [de SMS] vous ne pouvez plus l’annuler. “

Dorsey dit qu’ils “voulaient préserver ce sentiment” il y a quelques années, mais est conscient que, bien que la situation ait changé, il y a encore des obstacles qui ont rendu impossible l’arrivée de cette fonctionnalité:

Il y a certains problèmes avec le problème que nous ne pouvons pas résoudre. L’un d’eux est que vous pouvez publier un tweet, demander à quelqu’un de retweeter celui-ci et que vous, une heure plus tard, changer complètement le contenu de ce tweet; cette personne qui avait retweeté le tweet original retweete et diffuse quelque chose de totalement différent. C’est quelque chose à garder à l’esprit.

Beaucoup le veulent parce qu’ils veulent modifier une erreur d’écriture ou un lien cassé, et c’est très bien: nous avons envisagé une fenêtre d’une minute ou trente secondes pour corriger quelque chose, mais cela signifie aussi que nous devons retarder la publication de ce tweet, car un Une fois qu’il est sorti, les gens le voient.

À une époque où la désinformation est l’un des problèmes contre lesquels les plateformes se positionnent plus fermement, il est facile de voir problème pouvant entraîner une mauvaise implémentation d’un outil pour modifier le contenu déjà publié. Alors que les derniers mots semblent donner un peu d’encouragement à ceux qui veulent que cette fonction soit présente à un moment futur, Dorsey conclut avec force la réponse: “Nous ne le ferons probablement jamais.”

