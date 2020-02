il redémarrera avec Rick Moranis

Pour tous ceux qui ont vécu à la fois très jeunes et un peu plus âgés Cinéma américain dans les années 80 et 90, le visage de Rick Moranis sera certainement bien connu: parmi des films tels que Space Bales, The Little Shop of Horrors, Ghostbusters et The Flintstones, il a accompagné beaucoup d’entre nous pendant son enfance. Pour cette raison, bien qu’il ne soit plus présent sur grand et petit écran depuis 1997ou plutôt 23 ans, impossible de ne pas se souvenir de lui. Pourtant, Moranis a décidé de réapparaître dans le redémarrage de Chérie, les garçons ont rétréci, 1989 film produit par Walt Disney.

Que savons-nous d’autre sur Rick Moranis et cette future production

Moranis a quitté Hollywood pour la première fois à cause du cancer qui a frappé sa femme décédée en 91: devant se consacrer entièrement à ses enfants, il a décidé qu’il valait mieux laisser la carrière de côté. Cependant, il a dit qu’il était heureux de pouvoir participer à l’un des films les plus importants qui lui avaient permis de réussir à l’époque. Bien sûr, l’acteur ne sera pas le protagoniste de l’histoire, mais il pourrait toujours interpréter le rôle du professeur Wayne Szalinski, caractère historique de la saga. Le protagoniste sera plutôt Josh Gad, qui incarnera toujours un étrange scientifique, peut-être un adulte Nick, qui était à l’époque l’un des garçons, les enfants du professeur.

Selon certaines sources de Variety, Joe Johnston sera à nouveau le réalisateur, exactement comme dans le premier chapitre de 1989. Il n’est pas du tout exclu que ce soit le premier d’une série de films que Disney nous proposera sur les aventures de la famille Szalinski ou qui sait qui d’autre! Déjà dans le premier cas, le film a eu deux suites: une en 1992, une autre en 1997, court métrage de 1994, est une série télévisée de Moranis lui-même diffusée en Amérique de 1997 à 2000.