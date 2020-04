Il s’agit de la box du Google Pixel 4a, elle pourrait arriver très prochainement

Une fuite récente nous a permis de voir la box Google Pixel 4a, un terminal milieu de gamme qui avait déjà fuité à de précédentes occasions. Grâce à ça nous le connaissons presque parfaitement, et nous savons très bien ce que nous pouvons en attendre.

La boîte conserve la approche minimaliste et avec un design simple que Google utilise depuis quelques années. Nous pouvons voir le dos du Google Pixel 4a en vedette à l’avant de la boîte et le logo Google en haut. Juste en dessous, nous avons le nom du smartphone.

La chose la plus intéressante à propos de cette fuite est qu’elle confirme que le Google Pixel 4a est terminé et que son lancement devrait être imminent. Il est évident qu’avec la pandémie COVID-19 toujours en plein essor, il est probable que la société Mountain View ait décidé de retarder le lancement de ce nouveau smartphone, mais pour le moment on ne peut pas parler de retard au sens strict, puisque le Google Pixel 3a est arrivé sur le marché en mai de l’année dernière, et donc le Google Pixel 4a Il pourrait être présenté le mois prochain.

Spécifications de Google Pixel 4a

Le Google Pixel 4a est un smartphone de milieu de gamme, et en tant que tel, il a une configuration équilibrée qui s’adapte parfaitement au niveau que nous pouvons considérer comme “standard” dans cette gamme. Votre cœur sera un Snapdragon 730 SoC Avec un processeur à huit cœurs et un GPU Adreno 618, il comprendra 4 Go de RAM, 64 Go de capacité de stockage non extensible, une caméra arrière de 12,2 mégapixels, une caméra frontale de 8 mégapixels, une batterie de 3 080 mAh avec recharge rapide et lecteur empreinte digitale au dos.

Votre écran sera 5,81 pouces avec un panneau de type IPS et une résolution de 2 340 x 1 080 pixels et il utilisera Android 10 comme système d’exploitation. Il est important de se rappeler que la série Pixel se distingue par sa section photographique exceptionnelle, et je ne pense pas que le Google Pixel 4a sera l’exception à la règle, il ne faut donc pas le préjuger du fait qu’il aura un seul appareil photo arrière.

Le prix de vente estimé sera 399 euros. La possibilité qu’il soit accompagné d’un Google Pixel 4a XL, une version plus grande qui devrait conserver les spécifications du modèle standard et qui différerait de celle en ayant un écran plus grand et une batterie de plus grande capacité. Son prix devrait être d’environ 449 et les 499 euros.