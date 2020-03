Il s’agit de la carte mémoire MicroSD la moins chère par gigaoctet au monde

Les cartes mémoire jouent un rôle essentiel dans la vie numérique de millions de personnes; ils sont essentiels au fonctionnement des caméras de tableau de bord et des smartphones, mais aussi des appareils IoT et plus encore.

Les cartes MicroSD sont de loin la variété la plus populaire, et les prix moyens ont lentement baissé au cours des derniers mois. Mais, après avoir atteint un creux historique, les prix ont de nouveau grimpé en raison de la crise actuelle des coronavirus.

Malgré la hausse des prix, nous avons réussi à retrouver une carte microSD de 256 Go – le Teamgroup TCUSDX256GUHS46 – pour 28,99 $ (environ 25 £) chez Newegg, contre un SRP de 32,99 $.

Groupe d’équipe 256 Go couleur …

Hausse des prix

Ce n’est pas le prix le moins cher par gigaoctet que nous ayons vu pour une carte microSD – ils ont touché le fond en octobre 2019 et ont augmenté progressivement au cours des dernières semaines. Cependant, la carte Teamgroup est la plus abordable du marché aujourd’hui.

La carte est un modèle UHS-1 U1 Classe 10 avec une vitesse de lecture maximale de 80 Mbps et une vitesse d’écriture maximale de 20 Mbps, bien que les vitesses soient probablement moins impressionnantes en pratique. La carte est également étanche (IPX7) et résistante aux chocs.

Comme pour tous les périphériques de stockage externes, nous vous suggérons d’utiliser un service de stockage cloud pour sauvegarder vos données afin d’éviter toute perte.