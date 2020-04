Il s’agit de la fonctionnalité Google Maps la plus importante pendant la crise des coronavirus – .

Une fonctionnalité Google Maps qui permet à quiconque de créer des cartes personnalisées de leur région a connu une augmentation de son utilisation cette année.

Certaines autorités et utilisateurs réguliers s’appuient sur la fonctionnalité Mes cartes pour créer des cartes personnalisées qui peuvent être utiles pendant la nouvelle pandémie de coronavirus.

Cette fonctionnalité est disponible gratuitement pour tout utilisateur de Google Maps.

Google Maps est l’un des divers outils que vous devriez avoir dans votre arsenal d’applications anti-coronavirus. Vous ne conduisez peut-être pas autant que vous l’étiez avant ce fléau moderne, mais l’application de Google peut toujours être très utile. L’application Maps inclut désormais des avertissements COVID-19 lorsque vous recherchez des médecins, et met en évidence les restaurants qui livrent – l’application peut même être utilisée pour commander de la nourriture dans les restaurants participants. En plus de cela, Google Maps permet aux propriétaires d’entreprise de mettre à jour leurs annonces pour s’assurer que leurs clients disposent des informations les plus précises sur leurs boutiques.

Ce sont des fonctionnalités que Google a ajoutées ou mises à niveau dans Maps au cours des dernières semaines, mais ce n’est pas seulement Google qui utilise Maps pour aider les utilisateurs pendant la pandémie. Les utilisateurs de cartes peuvent créer leur propre Google Maps personnalisé pour toutes sortes d’instances, et il s’avère que de nombreuses personnes ont utilisé cette fonctionnalité pour proposer des cartes pertinentes qui peuvent aider les gens pendant la crise sanitaire.

L’outil s’appelle My Maps, et Google a déclaré mercredi dans un article de blog qu’il avait été témoin d’une augmentation de l’utilisation de My Maps au cours des derniers mois. “De décembre 2019 à avril 2020, nous avons vu près d’un milliard de créations, de modifications et de vues My Maps supplémentaires par rapport à la même période l’an dernier, passant de 2 milliards à près de 3 milliards”, a expliqué Chris Herwig de Google.

Ce ne sont pas toutes des cartes liées au coronavirus, mais Google propose de nombreux exemples pratiques de Google Maps personnalisées créés pour gérer la pandémie. Voici quelques exemples d’utilisation intéressants.

Le Wyoming Department of Family Services a fait une carte pour guider le personnel essentiel vers les garderies:

Le programme de sensibilisation à la nutrition infantile du Massachusetts a utilisé la fonction Mes cartes pour aider les familles à trouver des sites servant des repas aux enfants et aux adolescents pendant la fermeture des écoles:

Les bibliothécaires du Mississippi ont dressé une carte des points d’accès Wi-Fi des parkings:

Le ministère des Transports des Philippines a utilisé My Maps pour créer une carte des services de transport pour les premières lignes médicales COVID-19:

Le CDC de Taïwan s’est appuyé sur My Maps pour visualiser les traces de patients confirmés sur son site Web de recherche des contacts:

Le ministère australien de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud a cartographié toutes les cliniques publiques COVID-19:

Un citoyen des Maldives a fait une carte locale pour les magasins, les pharmacies et les entreprises alimentaires par zone:

Un développeur indépendant de Londres a créé une carte My Map qui contient des liens et des coordonnées pour les arrondissements et quartiers du conseil de North London avec des liens et des coordonnées pour les services de soutien aux coronavirus, les organisations caritatives et les mutuelles de santé:

