Il s’agit de l’imprimante 3D la moins chère au monde, assurez-vous simplement d’être bon en bricolage

La capacité d’imprimer des objets en trois dimensions a captivé l’imagination de millions de personnes. Maintenant, une entreprise chinoise peu connue vend ce qui est peut-être l’imprimante 3D la moins chère du marché.

Le Tronxy X1 est un beau modèle d’entrée de gamme, mais comme beaucoup de ses concurrents, il n’est pas livré pré-assemblé. Cela signifie que vous devrez l’assembler vous-même à l’aide d’un guide vidéo (ce qui est au moins mieux qu’un manuel papier).

La machine coûte généralement 108,99 $, mais utilisez le code V3C5D1885661D000 lors du paiement avec Gearbest pour ramener le prix à 99,99 $ / 81,06 £ / 158,61 $ AU.

Imprimante 3D Tronxy X1 – 99,99 $ / 81,06 £ / 158,61 AU $ chez Gearbest

Le prix des imprimantes 3D a considérablement baissé ces derniers mois, ce qui en fait un achat impulsif viable. Gardez à l’esprit que la qualité d’impression n’est peut-être pas exceptionnelle, car elle ne peut imprimer qu’en monochrome et le coût des consommables peut rapidement augmenter.

Le Tronxy X1 a un volume d’impression maximal de 150 x 150 x 150 mm – idéal pour une introduction à l’impression 3D – et utilise des filaments PLA largement disponibles (et donc bon marché). Une buse de 0,4 mm est fournie par défaut, mais des modèles plus fins jusqu’à 0,1 mm sont également disponibles.

Vous pouvez imprimer directement via un ordinateur ou utiliser une carte SD pour charger vos créations. Gardez à l’esprit que l’impression 3D implique une courbe d’apprentissage abrupte et chaque imprimante – contrairement à leurs homologues à jet d’encre – a ses propres bizarreries.

Le prix comprend la livraison gratuite, bien que vous ne puissiez pas utiliser d’autres codes promotionnels pour réduire davantage le coût. Bien que Gearbest soit expédié dans le monde entier, vous devrez peut-être payer des taxes supplémentaires en fonction de votre emplacement.

Consultez notre examen complet ici.