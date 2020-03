Il s’agit de l’innovation la plus excitante de la Xbox Series X – .

Les spécifications de la Xbox Series X incluent un stockage SSD rapide grâce à un disque SSD NVME personnalisé de 1 To qui offre de meilleures performances que la plupart des SSD pour ordinateurs portables.

Compte tenu de la taille de plus en plus grande des nouveaux jeux, 1 To pourrait ne pas être suffisant pour de nombreux joueurs, donc Microsoft propose aux acheteurs deux façons d’étendre le stockage.

La carte d’extension est facilement l’un des points forts de la série X, étant donné qu’il s’agit d’un SSD externe qui peut correspondre aux performances du disque intégré.

Microsoft a surpris lundi les fans de Xbox pour la troisième fois en quelques mois avec une annonce massive de la Xbox Series X. Et contrairement à la mi-février, lorsque certaines spécifications clés ont été omises de l’annonce de Microsoft, la société a maintenant révélé presque tout ce qu’il y a à savoir sur sa console 2020. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’une date de sortie réelle et d’un prix, et la Xbox Series X est prête à l’emploi. La pandémie de coronavirus devrait toutefois nuire au lancement réel, et nous pourrions bien sûr constater des retards ou au moins une rupture de stock. Maintenant que nous connaissons tous les secrets de la série X, nous pouvons affirmer avec certitude que l’une des nouvelles innovations Xbox les plus excitantes est un appareil que nous n’avons pas vu venir, et ce n’est probablement pas ce que vous pensez.

Comme nous l’avons déjà expliqué en détail, la nouvelle Xbox sera beaucoup plus rapide que les consoles de génération précédente grâce à une combinaison de pièces de nouvelle génération, y compris le combo CPU et GPU, la RAM rapide et le solide à haute vitesse. lecteur d’état. Le SSD Xbox Series X offrira aux utilisateurs 1 To de stockage ultra-rapide, mais cela pourrait ne pas être suffisant pour les joueurs qui installent de nombreux titres sur leurs machines.

Microsoft a déjà deux correctifs en place, et les deux concernent le stockage extensible. Le moyen le plus simple d’augmenter l’espace de stockage est exactement ce que vous attendez. Vous pouvez connecter un disque externe à votre console via USB, et la Xbox Series X prend en charge les vitesses USB 3.2. Mais le deuxième type de stockage extensible est la fonctionnalité Xbox passionnante dont je parlais.

Il s’agit d’un SSD externe qui s’insère dans un connecteur spécial à l’arrière de la console et fournit précisément le même type de stockage rapide que le SSD NVMe intégré à l’intérieur de la Xbox. Il est également disponible en une seule capacité, 1 To, qui correspond au stockage interne.

Pourquoi une carte d’extension propriétaire qui sera probablement assez chère est-elle si excitante? Parce qu’il offrira la même vitesse PCI Express 4.0 que le SSD interne, ce qui signifie que tous les jeux qui y sont stockés seront aussi rapides que les jeux sur le SSD interne. Et ce SSD interne est beaucoup plus rapide que la plupart des SSD que l’on trouve actuellement sur les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau.

Vous aurez besoin de ce type de stockage pour les jeux de la série X, comme un porte-parole de Microsoft a déclaré à The Verge:

Vous pouvez continuer à utiliser vos disques durs externes USB 3.1+ existants sur Xbox Series X et vous pouvez exécuter les jeux Xbox One, 360 et OG Xbox directement à partir du disque dur USB externe. Les jeux optimisés pour Xbox Series X et l’architecture Velocity doivent être exécutés à partir du SSD interne ou du lecteur de stockage extensible.

Seagate sera le fabricant exclusif de la carte d’extension pour la Xbox Series X, mais nous verrons probablement d’autres fournisseurs de SSD s’associer à Microsoft sur des cartes similaires après la sortie de la nouvelle Xbox. Après tout, les nouveaux jeux ne font que s’agrandir, et le stockage de base de la série X ressemble déjà à un compromis entre le prix et les performances. Tôt ou tard, les joueurs devront acheter des cartes d’extension.

Soit dit en passant, ces cartes d’extension sont beaucoup plus petites que vous ne le pensez, ce qui est un autre détail intéressant sur ce type particulier d’innovation de stockage:

– Larry Hryb 🦉✨ (@majornelson) 16 mars 2020

On ne sait pas si la PS5 aura une fonctionnalité similaire, mais nous pourrions le savoir demain lorsque Sony révélera enfin la PS5 lors d’une diffusion en direct spéciale. De récents brevets Sony suggéraient que Sony travaillait sur une solution comme celle-ci, mais les cartouches de stockage qui ressemblaient à des boîtiers SSD se sont avérées être des cartouches de jeu pour un appareil Sony peu disponibles.

