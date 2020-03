Il semble bien qu’Apple s’apprête à lancer de nouveaux modèles iPad Pro passionnants – .

Avant que l’épidémie de coronavirus ne bouleverse le monde, des rumeurs suggéraient qu’Apple organiserait un événement printanier fin mars pour lancer de nouveaux produits, dont l’iPhone 9. Il reste à voir si le virus a affecté ces plans ou non. est une preuve à l’appui du fait qu’Apple dévoilera bientôt au moins un nouvel appareil. Bloomberg signale que les tablettes iPad Pro sont de plus en plus difficiles à trouver dans les villes des États-Unis, d’Europe et d’Australie. Une recherche rapide dans la région de New York montre que la disponibilité des modèles 512 Go est particulièrement limitée.

D’un côté, il y a une chance que cela soit le résultat direct de l’impact du virus sur la production, mais comme le note Mark Gurman de Bloomberg, il y a aussi une chance que les pénuries d’approvisionnement pourraient provenir du lancement imminent des rumeurs de modèles d’iPad Pro 2020. Apple pourrait peut-être simplement libérer de l’espace avant la révélation.

Des rumeurs précédentes ont suggéré que l’iPad Pro 2020 comporterait une caméra à temps de vol (ToF) qui pourrait être utilisée pour capturer des modèles 3D, puis les modifier avec un crayon Apple. L’ajout d’un système de caméras ToF à la gamme d’appareils d’Apple semble presque inévitable, et le prochain iPad Pro pourrait être la première incursion d’Apple. Il y a déjà beaucoup de rumeurs selon lesquelles les nouveaux téléphones Apple 12 iPhone et iPhone 12 Pro Max à venir auront également des capteurs ToF.

Si l’on en croit les dernières fuites, Apple prévoit d’accueillir un événement médiatique le mardi 31 mars pour dévoiler de nouveaux matériels. À condition qu’il soit toujours allumé, il est possible que nous voyions le nouvel iPad Pro pour la première fois lors de l’événement, mais Apple pourrait avoir du mal à répondre à la demande si la tablette est mise en vente peu de temps après l’événement.

Outre la tablette mise à niveau, Apple devrait également lancer un nouvel iPhone moins cher qui succédera à l’iPhone SE, un MacBook Pro 13 pouces actualisé et des «AirTags» pour concurrencer Tile dans les mois à venir.

Source de l’image: Apple

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.